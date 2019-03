Chtějí povinné kvóty. Europarlament schválil zřízení fondu pro azyl a migrace

Podle Richarda Sulíka, předsedy strany Svoboda a solidarita, Evropský parlament dne 15. března toto usnesení skutečně přijal.

Fond přitom bude disponovat značnými finančními prostředky, a to v hodnotě větší než 10 miliard eur. Sulík uvádí, že to bude možné proto, že do daného Fondu budou muset přispět všechny členské státy EU.

Podle členů Komise, kteří tento návrh předložili, je rovněž nutné podporovat legální migraci.

„Je vidět, že se pánové v Komisi v ničem z poslední krize nepoučili,“ uvádí Sulík ve videu.

V tomto svém videu Sulík dále zdůrazňuje, že má vzniknout nová azylová agentura EU. Podotýká, že se má také zvýšit úloha nevládních promigračních organizací.

Pokud jde o podstatu nevládních organizací, pak Sulík poznamenává, že jsou nástrojem nadnárodních sil k prosazování jejich zájmů na úrovni národní i státní politiky. Nejde přitom o žádné občanské hnutí, nýbrž o placený nástroj k dosažení předem určených cílů.

To, co se děje v Komisi, považuje Sulík za velmi znepokojivé. Ve svém videu členům Komise vytýká, že zavírají oči před problémem migrace. Místo toho, aby vyvinuli veškeré úsilí k zastavení tohoto problému, jelikož v posledních letech do Evropy přijelo několik milionů migrantů, migraci naopak podporují.

„A samozřejmě nezapomněli doplnit, že jde i o solidární přerozdělení – píši doslova, jak se to v tomto návrhu uvádí: „V souladu se zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení zodpovědnosti.“ To je vlastně jen hezky napsáno, že chtějí povinné kvóty,“ okomentoval věc zděšený Sulík.

Sulík hlasoval proti tomuto návrhu a byl velmi překvapen, když byli členové strany Směr-SD pro.

„Návrh jako celek, bohužel i s hlasy poslanců Směru, prošel,“ řekl.

Další člen Evropského parlamentu Branislav Škripek uvedl, že rozpočet nového migračního fondu vzrostl o 51 % ve srovnání s předchozím obdobím. A to, že byl nyní schválen, jen dokazuje fakt, že se EU vydala na cestu politického protlačování agendy, a to bez jakékoli snahy sladit rozdílné přístupy k otázce migrace v zemích EU.

Škripek se dále domnívá, že konzervativní země EU, včetně Slovenska , se dychtivě snaží vyřešit migrační krizi tam, kde vznikla. Podle politika však bude nový dekret Evropské komise působit přesně opačně. Fond tak bude jakýmsi lákadlem pro nové žadatele o azyl. A schválení tohoto fondu bude tvrdě zasahovat do národních kompetencí jednotlivých států.

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ohledně zřízení Fondu pro azyl a migraci vypovídá o tom, že by měl fond podporovat účinné řízení migračního toku. A to podle všeho prostřednictvím podpory společných opatření ohledně přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím přesídlení a přesunu žadatelů o mezinárodní ochranu či osob, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana mezi členskými státy, stejně jako prostřednictvím podpory integrační strategie a účinnější politiky v oblasti legální migrace.