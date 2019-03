Média: Indie a Pákistán se chtěly vzájemně ostřelovat raketami. Situaci zklidnily USA

Agentura Reuters s odkazem na nejmenované zdroje tvrdí, že během krize obě země hrozily použitím svých balistických střel. Až po zásahu amerických oficiálních představitelů se podařilo situaci uklidnit.

Podle zdrojů v Novém Dillí, Islámábádu a Washingtonu Indie pohrozila svým raketovým arzenálem poté, co pákistánská protivzdušná obrana sestřelila indický letoun a zajala pilota.

Jeden ze zdrojů potvrdil, že Nové Dillí pohrozilo odpálením šesti raket na cíle v Pákistánu. Islámábád údajně varoval, že na jakýkoliv útok odpoví mnohem větším počtem raket.

„Řekli jsme, pokud odpálíte jednu střelu, my odpálíme tři. Na jakoukoliv akci Indie odpovíme třikrát větší silou,“ cituje Reuters slova pákistánského člena vlády.

Další zdroj tvrdí, že poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton telefonoval se svým indickým protějškem Adžítem Dovalem celou noc od 27. února až do časných ranních hodin následujícího dne.

Washington údajně zajistil rychlé osvobození indického pilota a zajistil záruku, že Indie stáhne svou hrozbu použitím raket. Pilot byl předán Indii 1. března. Pákistánský premiér Imran Chán to označil za „gesto míru“.

© Sputnik / Alexei Danichev Trefa do černého! O indicko-ruskou raketu mají zájem po celém světě

„Dali jsme si práci s tím, abychom zapojili mezinárodní společenství a přiměli obě strany ke snížení napětí, neboť jsme si velmi dobře uvědomovali, nakolik byla situace nebezpečná,“ uvedl vysoce postavený člen z Trumpovy administrativy.

Americký prezident Donald Trump, který v té době jednal s vůdcem KLDR Kim Čong-unem v Hanoji, 28. února novinářům řekl, že očekává, že se indicko-pákistánská krize brzy vyřeší.

„Šli do toho a my jsme se zapojili, abychom je zastavili. Doufám, že to vše brzy skončí,“ řekl Trump.

Toto prohlášení přišlo poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dal najevo, že Moskva je připravená vystoupit v roli prostředníka mezi Indií a Pákistánem, a vyřešit tak konflikt mezi dvěma členy jaderného klubu.