Dokument uvádí, že akce Ruska „vedly k nebezpečnému zhoršení napětí v Kerčském průlivu a Azovském moři“. EU znovu zopakovala svou výzvu „okamžitě a bez předběžných podmínek“ propustit zadržené ukrajinské námořníky, plavidla a vybavení.

Kromě toho prohlášení odsuzuje stavbu Krymského mostu a vyzývá ke svobodnému a snadnému proplouvání všech lodí Kerčským průlivem.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při této příležitosti rovněž zveřejnilo na své facebookové stránce prohlášení. V něm se hovoří o porušení mezinárodního práva ze strany Ruska a o anexi Krymu. „Česko stejně jako celá Evropská unie a naprostá většina států světa považuje Krymský poloostrov za součást Ukrajiny,“ uvádí se v prohlášení.

Sergej Cekov, člen výboru Rady federace pro zahraniční záležitosti za Krymskou republiku, komentoval prohlášení, které Evropská unie rozeslala v souvislosti s pětiletým výročím referenda na Krymu, v němž je zdůrazňována přízeň EU vůči „suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny“.

„Tímto prohlášením oni ve skutečnosti ospravedlňují akce Ukrajiny týkající se incidentu v Kerčském průlivu, navzdory skutečnosti, že to byl Kyjev, který porušil mezinárodní právo. Toto bylo opakovaně zmíněno v nejvyšších kruzích v naší zemi a byly předloženy důkazy. V Evropě však tvrdohlavě odmítají vidět skutečnost. Většinou se příliš nesnaží pochopit, co se stalo na Krymu v roce 2014, a také to, co se stalo v Kyjevě koncem roku 2013,“ řekl senátor.

Cekov uvedl, že Krym se připojil k Rusku zcela legálně, v souladu s normami mezinárodního práva.

„V Evropské unii to nechtějí pochopit. To je podstata moderního evropského společenství dvojího standardu. Domnívají se, že zdaleka ne každý má právo na sebeurčení, zejména na Krymu. Evropa ještě dlouho nebude uznávat poloostrov jako nedílnou součást Ruska. I když se již objevují rozumné hlasy,“ uzavřel.

Krym se stal součástí Ruska po referendu, které na poloostrově proběhlo v březnu roku 2014. Drtivá většina občanů Krymu a Sevastopolu v něm tehdy kladně hlasovala pro připojení poloostrova k Rusku. Krymské úřady dané referendum uspořádaly po státním převratu na Ukrajině, který proběhl v únoru roku 2014. Ukrajina toto území stále považuje za své a uvádí, že je okupováno. Ruská vláda nejednou prohlásila, že obyvatelé Krymu za nové sjednocení s Ruskem hlasovali demokratickou cestou a v plném souladu s mezinárodním právem a stanovami OSN. Podle ruského prezidenta tím byla otázka Krymu „definitivně vyřešena“.