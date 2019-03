Bolton hovořil o připravenosti USA zapojit Čínu do jednání s KLDR

„Myšlenka, že Čína může hrát roli v jednání (s KLDR) - to je to, o čem jsme byli ochotni uvažovat, pokud bychom viděli nějaký pohyb ze strany Severní Koreje,“ řekl Bolton, kterého cituje The Hill.

„Myšlenka, že Čína může hrát roli v jednání (s KLDR) - to je to, o čem jsme byli ochotni uvažovat, pokud bychom viděli nějaký pohyb ze strany Severní Koreje,“ řekl Bolton, kterého cituje The Hill.

Prezidentův poradce také okomentoval aktuální výrok severokorejské strany o jednání s USA. Dříve média uvedla, že náměstkyně ministra zahraničních věcí KLDR Čche Son Hui řekla, že KLDR řeší otázku týkající se budoucího jednání s USA. Podle jejích slov Bolton a ministr zahraničních věcí Mike Pompeo vytvářejí „atmosféru nepřátelství a nedůvěry“.

„Bohužel Severokorejci nechtěli udělat to, co měli. Až včera večer vydali neproduktivní prohlášení, že uvažují o návratu ke zkouškám jaderných a balistických raket, což by z jejich strany nebyl příliš dobrý nápad,“ řekl poradce.

© REUTERS / KCNA Po neúspěšném summitu s Trumpem KLDR podezírají z příprav raketového testu

Summit USA a KLDR se konal v Hanoji 27.-28. února. Byl ukončen dříve, než bylo plánováno, bez podepsání společného dokumentu, jak to bylo vyznačeno v plánech Bílého domu. Prezident USA Donald Trump přiznal, že nedokázal dosáhnout dohody se severokorejským prezidentem Kim Čong-unem o výsledcích jednání, ale kontakty mezi delegacemi budou v budoucnu pokračovat. Bílý dům označil setkání za produktivní. Trump prohlásil, že hlavní neshody se týkaly zrušení sankcí výměnou za zmrazení programu jaderných raket KLDR.

Po roce 2000 se jednání o jaderném odzbrojování KLDR konala v šestistranném formátu. Do „šestky“ kromě KLDR a USA patří Rusko, Čína, Jižní Korea a Japonsko. Jednání v takovém formátu se nekonalo už několik let. V Rusku prohlásili, že šestistranný formát ještě může být použit.