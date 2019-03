Volby na Ukrajině nemohou sledovat Rusové, ani někteří Češi

„Je mi velmi líto, že nemohu pozorovat volby na Ukrajině. Mrzí mě to, protože zejména by mě zajímalo, jak to vypadá okolo Lvova, odkud k nám přichází spoustu pracovníků a kde máme generální konzulát,“ řekl Kohlíček v rozhovoru pro Sputnik.

Sledujete předvolební kampaň na Ukrajině?

Kohlíček: Trošku mě překvapuje, když Ukrajina ve stylu Itálie má dneska v čele volebního pelotonu komika. To je věc, kterou jsem si myslel, že uvidím jen v jižní Evropě nebo na Balkáně. Takže Ukrajina se v uvozovkách přibližuje těm nejlepším vzorům. A co mě moc nepřekvapilo, že Petro Porošenko není příliš populární. Přes veškeré piruety a veškerou snahu, kterou mediálně vyvíjí, tak je v tom pelotonu kandidátů někde na 3. nebo 4. místě. Naopak jsem předpokládal, že nahoru půjde Julija Tymošenková, jestliže teď nevládla v době, kdy se výrazně zdražily energie, ať už elektřina nebo plyn, tak pochopitelně za to nemůže a přece jen se umí dobře obléct, dobře vystoupit. Logicky je jedním z černých koňů mezi kandidáty. Mimochodem jako jedna z těch nejvyšších čtyř kandidátů dokonce slíbila, že tohle náhlé a extrémní zdražení, jak elektřiny, tak plynu, když bude zvolena, tak ho zruší. A myslím si, že to je obraz toho, že i na Ukrajině lidé přemýšlí a že by jim prospělo, kdyby vláda aspoň trochu myslela na sociální dopady svých kroků. Ale bohužel je to nereálné, protože jestli se s Mezinárodním měnovým fondem dohodli, že toto zvýšení nastane, tak asi ani nejlepší nový prezident s tím nic neudělá. To jsou mé postřehy.

Řekl jste, že jste velmi překvapen nepopulárností prezidenta Porošenka mezi voliči. Proč si myslíte, že je jeho hodnocení tak nízké?

Velice intenzivně se alespoň formálně snažil zapojit ty nejrůznější pravicové síly do společnosti. Přijal nejrůznější extrémní názory jako například svatořečení pana Bandery a jeho společníků. Z toho, že není v čele toho předvolebního pelotonu, plyne, že ukrajinská společnost, ačkoliv se nám to tady z venku v Evropě tak zdá, není zdaleka tak pravicová, jak se nás o tom tisk a média snaží přesvědčovat. Kdyby byla pravicová, tak by Porošenko byl na čele.

Kdo podle vašeho názoru má největší šanci na vítězství?

Zatím mi to dává dohromady dvojici Tymošenková a ten komik, který se usadil v čele, Volodymyr Zelenskyj. A protože, jak to znám, jak to chodí v evropských zemích, tak jestliže proti sobě kandidují muž a žena, tak ta žena má větší šanci. Třeba jako na Slovensku, ale mně se to osobně stalo také, když jsem kandidoval proti ženě, tak vždycky ta žena vyhrála. Prostě to tak je. Ta většina, to jsou prakticky ve všech evropských společnostech ženy, tak nakonec, ne překvapivě, protože i muži dávají ženě hlas radši než muži. Takže já bych to viděl tak, že do druhého kola postoupí tito dva.

S novým prezidentem se situace na Ukrajině trochu uklidní? Máte nějakou naději?

Samozřejmě každá změna s sebou přináší možnost uklidnění situace. Přináší možnost, že se nový prezident vrátí k minským ujednáním a ke snaze dát Ukrajinu trochu dohromady, protože ta Ukrajina je dnes hodně rozpadlá na jednotlivé části. Podle těch tvrzení lidí, kteří přijíždí z Ukrajiny a jednají s námi v Evropském parlamentu, jsou velké rozdíly mezi městy a venkovem, který je tou vládou prý úplně opuštěn a zanedbán. Tam je toho potřeba opravdu hodně udělat. A myslím si, že existují i šance na zlepšení vztahů s Ruskem. Jde o to si znovu přečíst minská ujednání, podívat se na dohody, které byly udělány se zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise, ať už si o těch konkrétních zástupcích myslím cokoliv, tak jsou tam racionální prvky, které když se realizují, tak by se Ukrajina z té současné krize mohla vymanit.

