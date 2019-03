Zakladatelka strany: Klaus ml. si v politice najde své místo. A ODS už nebude slyšet vůbec

Parlamentní listy dnes zveřejnily rozhovor, který poskytla zakladatelka ODS a bývalá členka Rady ČT Jana Dědečková, a to i v souvislosti s kauzou vyloučení ze strany Klause ml.

V rozhovoru šlo o důvody zmíněného kroku vůči známému politikovi. Autor materiálu zmínil, že loni v srpnu Klaus ml. zpochybnil ve svém komentáři českou vojenskou misi v Afghánistánu, že ve volbách do Senátu podpořil spolupracovníka svého otce Ladislava Jakla proti kandidátovi ODS Vladimíru Kratinovi nebo že se soustavně vymezuje proti EU a mluví o nutnosti odchodu z ní.

Na to Dědečková zareagovala tím, že nesouhlasí s postupem strany. Dokonce měla odvahu říct, že v čele ODS by měl stát člověk, které má patřičné dovednosti.

„Vyhazov byl ospravedlnitelný v případě poslance Kotta, který se opíjel a později byl usvědčen z korupce současně s panem Rathem. Nikdy není ospravedlnitelný v případě, že někdo má na události jiný názor a hlasitě ho říká. Tomu se totiž říká demokracie. A pokud neumí být pan Fiala důraznější ve svých argumentech, měl by rezignovat na funkci předsedy a ODS by měla hledat někoho, kdo to umí a koho bude lépe slyšet. Zbavovat se konkurence tímto způsobem je nejen nedemokratické, ale především zbabělé a značně odpudivé,“ vyjádřila se k otázce politička.

Dodala, že o žádnou dominanci Petra Fialy se nejedná. Vysvětlila to tím, že lidé, kteří jsou kolem Fialy, byli stejně tak zcela „oddaní“ Topolánkovi i Nečasovi, dokud ti byli na vrcholu. Domnívá se, že stejně tak rychle opustí Fialu, až usoudí, že jim již není potřebný, ale zatím ho vnímají jako morální štít, aby byla dokonalá iluze, že ODS je nová a lepší.

Co se týče perspektiv Klause ml., Dědečková věří v jeho budoucnost.

„Klaus je výrazná osobnost a určitě si najde své místo na politické scéně i bez ODS. A ODS už nebude slyšet vůbec,“ předpovídá zakladatelka strany.

Dále politička neskrývala svůj zajímavý názor ohledně předsedy ODS a kriticky se postavila k případu jeho zvolení.

„A tady opět musím zmínit intelektuální výzbroj našich politiků. Petr Fiala, přestože byl v ODS v době svého zvolení pouhých čtrnáct dnů, tak tento faktor byl opravdu velmi podružným argumentem proti jeho volbě. Důležitější je skutečnost, Petr Fiala byl velice činným publikačně. Jeho texty a knihy jasně ukazují jeho směřování, a pokud by členové ODS více četli, nikdy by ho nemohli zvolit do čela strany. Ale nečte nikdo z nich a navíc nutně potřebovali fíkový list na svá odhalená ohanbí,” okomentovala situaci s tím, že intelektuální vyprázdněnost je již na všech úrovních ODS, kde chybí diskuse, osobnosti a intelektuální jiskření.

Na závěr rozhovoru šlo o potenciální směrování možné strany Klause ml. Jenže ani zde Dědečková nehýřila optimizmem a vyjádřila kategorický postoj.

„Víte, z historie si pamatuji, že pravice v českých zemích nikdy nebyla. Byla tady pravicová Agrární strana Antonína Švehly a potom dlouho nic. Dnes se ze zemědělců stali pobírači dotací na cokoliv, takže tam žádný elektorát pro pravici není. Obávám se, že korupční potenciál dotací a grantů je určujícím faktorem úspěšnosti jakékoliv politické strany napravo od středu. Nejde už o hodnoty a ideje, ale o prachy. Takže já osobně nedávám pravicové straně téměř žádné šance,“ pronesla zakladatelka ODS.