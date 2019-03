Turecký poslanec: USA se nám stále snaží vrazit kudlu do zad

Poslanec tureckého parlamentu za vládnoucí Stranu spravedlivosti a rozvoje Hasan Turan v interview pro Sputnik okomentoval Boltonova prohlášení a vyzval USA, aby se zamyslely především nad vlastním vnímáním spojeneckých vztahů.

„Nynější americká vláda, která nedodržuje principy spojenectví ve vztazích a stále se pokouší vrazit Turecku kudlu do zad, musí chápat, jaké to může mít negativní následky. Turecko není země, se kterou se dá chovat podobným způsobem, USA to dřív nebo později pochopí. Nehledě na veškerá naše varování ohledně situace na severu Sýrie a v Iráku USA i nadále zásobovaly teroristy z PKK (pozn. Kurdská strana dělníků, kterou v Turecku považují za teroristickou), Strany demokratické unie a kurdských oddílů domobrany YPG. Skutečnost, že americká vláda, která se uchylovala ke lži a dezinformacím, aby ospravedlnila nasazení svých vojáků v zahraničí, se dnes schovává za lži o IS* a Al-Káidě*, svědčí nejen o její státní bezmocnosti, ale také o politické a vojenské slepotě,“ řekl.

Turan poznamenal, že Turecko je z politického a ekonomického hlediska nezávislá země, a dodal: „Turecko samostatně přijímá a ztělesňuje rozhodnutí o vlastní obraně. Proto si nás nesmíte plést s jinými státy. Nikdo nám nesmí diktovat, co máme dělat, a co ne. Obranný systém S-400, který Turecko koupilo od Ruska, patří do oblasti zajištění národní bezpečnosti. Hrozby americké strany, že nebude dodávat Turecku letouny F-35, když Ankara koupí S-400, je chování tvrdohlavého dítěte, které nedělá čest takové zemi jako USA. A mezinárodní hráči, kteří respektují sebe a své partnery, zase nikdy nezruší smlouvu, u které již bylo dosaženo definitivního rozhodnutí a zaplaceny peníze,“ podotkl Turan.

V komentáři k prohlášení Boltona o nutnosti dobrých vztahů mezi Tureckem a Izraelem, jenž je spojencem USA, Turan řekl: „Turecko je nezávislá země, která vždy prováděla a bude provádět politiku podpory lidu a respektování jeho práv. Budou-li USA činit kroky po cestě dosažení míru na celém světě, bratrství a stability, budou bojovat proti terorismu, zůstane Turecko jejich spojencem. Ale spolupráce USA se sionistickým režimem, který má ruce od krve nevinných palestinských dětí, je činí účastníkem těchto zločinů.“

Turan připomněl, že USA dosud nesplnily svůj slib ohledně stažení vojáků ze Sýrie.

„Taková vláda nemůže vzbudit naši důvěru. Ti, kdo si myslí, že se Kurdská strana dělníků, Strana demokratické unie a kurdské oddíly domobrany dají použít jako nástroj na dosažení vlastních cílů, si brzy uvědomí, že tato cesta nevede nikam. Dokud USA budou podporovat utlačovatele a svými akcemi přispívat ke smrti nevinných lidí, humanitárním katastrofám, slzám, bolesti a trápení, bude náš konflikt s nimi nevyhnutelný. Skutečnost, že jsme spojenci v NATO, pro nás neznamená, že budeme zavírat oči před zločinnými aktivitami Izraele v regionu, na jeho expanzionistickou politiku a porušování lidských práv. Spojenecké vztahy v rámci NATO znamenají pro nás něco celkem jiného než pro USA a Trumpovy poradce,“ řekl na závěr Turan.

*Islámský stát a Al-Káida jsou teroristické organizace zakázané v Rusku