EU: Tusk varoval stoupence brexitu bez dohody, že je čeká peklo

Vůdci brexitu byli znovu vystaveni „slovním útokům“ ze strany Donalda Tuska. Předseda Evropské rady prohlásil, že v pekle je „dost místa“ pro ty, kteří navrhují Velké Británii vystoupení z EU bez dohody, píše The Evening Standard.

Podle novinové zprávy učinil Tusk toto prohlášení na tiskové konferenci, která se konala po sedmihodinovém jednání o prodloužení termínu brexitu. Oznámil, že Brusel dává britským politiků více času na to, aby zkoordinovali plán vystoupení z Evropské unie.

© AFP 2019 / John Thys Ve Varšavě označili Tuska za představitele Německa, nikoli Polska

Tuskovi připomněli, že dříve hovořil o svém přání uvidět, „jak vypadá to zvláštní místo v pekle pro lidi, kteří prosazují brexit, aniž by měli sebemenší představu o tom, jak to udělat bezpečně“. Novináři se úředníka ptali, jestli měl na mysli britské poslance, kteří by mohli hlasovat proti dohodě, kterou jim předloží příští týden premiérka Theresa Mayová.

„Podle názoru našeho papeže je peklo stále ještě prázdné. To znamená, že tam ještě stále mají dost místa,“ odpověděl Tusk.

Kromě předsedy Evropské rady promluvil na tiskové konferenci také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. V závěru svého projevu také vyzval přítomné, aby „nešli do pekla“.

Brusel navrhl Londýnu plán, podle něhož se datum brexitu odkládá z 29. března na 22. května za podmínky, že parlament podpoří vládní variantu dohody o vystoupení. Bude-li dohoda Mayové zamítnuta, bude muset Velká Británie předložit Evropské radě svůj nový návrh do 12. dubna, vysvětluje The Evening Standard.