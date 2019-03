Orbán: Bruselská elita ztratila smysl pro realitu

Prohlášení, jež učinil během nedělního vysílání v maďarském rozhlasu, přišlo několik dní poté, co straně Fidesz pozastavili členství v EPP. Důvodem má být kampaň proti předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi, kterého do čela Komse podpořila právě EPP.

Aby bylo členství obnoveno, vláda musí skončit se svou kampaní, která obviňuje Komisi ze vzniku migrační krize a z ohrožení maďarské suverenity.

„Bruselští politikové žijí v bublině. Vytvářejí bruselskou byrokratickou elitu, která ztratila smysl pro realitu,“ cituje Orbána server Politico.

Orbán vyzval posluchače, aby v květnových volbách do Evropského parlamentu hlasovali za Fidesz a ukázali Bruselu, že co se děje v Maďarsku, je to, co si přeje maďarský lid.