Rusko je pobouřeno pozicí stálé představitelky České republiky v OPCW

Jana Rejnišová, stálá zástupkyně České republiky v OPCW, neměla právo navštívit americká chemická zařízení v Coloradu jménem všech východoevropských zemí. Navíc to, že vstup do těchto zařízení nebyl povolen ruským odborníkům, naznačuje, že Washington nechce, aby Moskva kontrolovala plnění závazků USA ničit chemické zbraně. Uvedlo to v úterý Ministerstvo zahraničních věcí RF.