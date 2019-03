Euroskeptik Salvini exklusivně pro Sputnik: Mým cílem je zachránit Evropu

Sputnik se ho zeptal na předpověď ohledně voleb do Evropského parlamentu, na to, jak Salvini a Liga vidí osud Evropy, vzhledem k tomu, že podle zprávy Confcommercio, předložené 22. března na fóru v Cernobbiu, je Itálie nejvíce „euroskeptickou“ zemí, společně s Českou republikou, a je připravena na riziko pod názvem ITALEKSIT.

„Ani já, ani naše vláda nemají žádné myšlenky o tom, že bychom opustili Evropskou unii, ale existuje přesvědčení, že je nutné změnit její zákony a pořádek, abychom mohli zůstat členem evropského společenství s pocitem pro sebeúcty a důstojnosti,“ uvedl Salvini v odpovědi na otázku Sputniku.

- Italové jsou však velmi kritičtí vůči EU ...

- Ano, je zřejmé, že realita je silnější než propaganda. Vlajky EU můžete pověsit na balkóny, ale jaká je to Evropa, ta, která Bolkesteinovou směrnicí (směrnice EU 2006/123 / CE o Službách na vnitřním trhu - red.) ohrožuje 300 tisíc pracovních míst, celoevropské normativy zemědělství a rybářství, které ohrožují miliony pracovních míst, a která nám byla vnucena zákonem Elsy Fornero (Fornero- zákon z roku 2011 o důchodech, který je mimořádně nepopulární v Itálii – red.), ta, která nám říká, že Itálie nemůže snížit daně, ta, která neudělala nic, co by nám pomohlo s problémem migrace?

Připomenu vám, že premiér Conte žádá od června loňského roku o revizi stávajících norem stanovených v dublinské dohodě o distribuci migrantů, a nic ... Takže Italové, které EU bije po hlavě, si kladou otázku: „Proč musíme za to všechno i nadále platit?“

Mým hlavním cílem je zachránit Evropu, obnovenou Evropu, a udělá to Liga. Strana, kterou považují za euroskeptiky, suverénce, populisty, nacisty, fašisty, rasisty, xenofoby, homofoby atd. Právě my znovu nalijeme správnou krev do evropských tepen. Dnes jsem naplánoval na první dubnový týden první veřejnou konferenci za účelem projednávání toho, v čem spočívá naše představa o Evropě pro příštích čtyřicet let. O těchto myšlenkách budeme hovořit s těmi našimi spojenci, s nimiž se plánujeme sejít v parlamentu v Bruselu v červenci.

- Jak plánujete rozvíjet vztahy s takovými velmocemi jako je Čína nebo Rusko?

-Najdeme vzájemné porozumění se všemi, s Čínou, Ruskem, USA, Brazílií, Izraelem, Polskem. Jsme naladěni na lásku, ne na válku.