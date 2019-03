Lavrov ostře odpověděl na Trumpovo uznání izraelské suverenity na Golanech

Sergej Lavrov se vyjádřil k nedávnému uznání Spojených států izraelské suverenity na Golanech v průběhu tiskové konference s tureckým ministrem zahraničních věcí Mevlütem Çavuşoğlu.

„Cítím, že je to záměrná ukázka neomezené svobody konání. Spolu s hrozbami, ultimáty a sankcemi - jsou to všechny nástroje, které používají USA v zahraniční politice. To je škoda, že to pozorujeme,“ prohlásil šéf ruské diplomacie.

Lavrov poznamenal, že tento vztah USA k mezinárodnímu právu je možné vidět všude. Jako příklady uvedl odstoupení Washingtonu z jaderné dohody s Íránem a situaci ve Venezuele.

Prezident Trump v pondělí v průběhu schůzky s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahu podepsal deklaraci o uznání suverenity Izraele na Golanských výšinách. V minulém roce Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a prohlásil, že americké velvyslanectví bude přemístěno z Tel Avivu.