„Kdybychom to udělali dnes, připomenuli by nám Kosovo. Řekli by nám, že podle této logiky je Kosovo také nezávislé, a že už nemáme právo činit si na něj nárok. Myslím si, že každý normální člověk jak v Rusku, tak v jakékoli jiné zemi, to pochopí,“ prohlásil ve vysílání televizní stanice Rossija 24.

Srbský lídr také několikrát zdůraznil, že vztahy mezi Moskvou a Bělehradem jsou i nadále dobré. Dodal, že Srbsko nepodpoří protiruské sankce a že je tento jeho postoj neměnný.

„Pokud má Rusko lepšího přítele, který si i v těžších podmínkách zachovává přátelství a lásku k Rusku a ruskému lidu, pak mi řekněte, která země to je a kde se nachází,“ dodal Vučić.

Podle výsledků referenda, které bylo realizováno na jaře roku 2014, se Krym stal součástí RF. Nové sjednocení s Ruskem podpořilo tehdy přes 96 % obyvatel Krymu. A ani po pěti letech se jejich názor nezměnil. Všeruské centrum veřejného mínění nedávno zveřejnilo výsledky průzkumu, který byl uspořádán u příležitosti 5. výročí nového sjednocení poloostrova s Ruskem. Téměř 90 % obyvatel Krymu by v referendu znovu hlasovalo pro sjednocení s Ruskem.