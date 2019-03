Veřejní činitelé informovali o porušování v prezidentských volbách na Ukrajině

Veřejní činitelé zaznamenali první menší porušování ve volebních místnostech v Kyjevské, Volyňské, Rovenské, Vinnycké, Žytomyrské a Černihivské oblasti. V neděli to uvedla ukrajinská veřejná organizace Občanská síť Opora.

V neděli 31. března se konají řádné volby ukrajinského prezidenta. O post hlavy státu se letos uchází celkem 39 kandidátů, což je rekordní počet. V boji o post prezidenta zatím vede bavič Volodymyr Zelenskyj, který týden před volbami dle průzkumů oslovil 30 % voličů.

Opozičník uvedl viníky rozpadu ukrajinské ekonomiky po SSSR

Nynější hlavu státu Petra Porošenka hodlá ve volbách podpořit asi 17 % občanů a šéfku strany Baťkyvščina Julii Tymošenkovou pak 12, 5 % lidí. Sociologové se domnívají, že nový prezident Ukrajiny bude zvolen v druhém kole voleb.

„V 9.00 hod (Občanská síť, pozn. red.) Opora zaznamenala, že byly v Kyjevské oblasti opožděně otevřeny volební místnosti, byly předčasně otevřeny trezory, nebylo dostatečné množství volebních lístků, místnosti volebních komisí neodpovídaly technickým požadavkům a docházelo k agitaci vedle volebních místností,“ praví se v zprávě.

Podle organizace Opora však došlo také k dalšímu porušování, a to vydávání průkazů ve volebních místnostech, nepříjemnostem s kontrolními listinami a tajné agitaci ve Volyňské oblasti. Ve Vinnycké oblasti dokonce nebyly do volebních uren vhozeny kontrolní listiny a do volební místnosti v Rovenské oblasti nepustili na ranní zasedání pozorovatele z Občanské sítě Opora. V další volební místnosti v této oblasti byl porušen proces hlasování. V Žytomyrské oblasti hlasovali voliči před oficiálním otevřením místnosti a někteří dokonce neměli doklady. V Černihivské oblasti byly hlasovací kabiny umístěny u okna.

Na Ukrajině začaly prezidentské volby

Podle veřejných činitelů nebyli pozorovatelé z Opory vpuštěni do volební místnosti ve Volyňské oblasti. V téže oblasti si pozorovatelé všimli, že minimálně dvěma osobám byly vydány průkazy na prázdných orazítkovaných formulářích volební komise přímo ve volební místnosti.

„Komise odmítla žádost pozorovatele poskytnout příslušné usnesení o jmenování uvedených osob. Důkazy o jmenování těchto osob členy komise tedy nebyly poskytnuty,“ píše se ve zprávě.

Občanská síť Opora analyzuje volby na Ukrajině již od roku 2007 a monitoruje všechny jejich etapy. Na portálu organizace se uvádí, že také pracuje na zdokonalení volební legislativy, a to v souladu s mezinárodními pravidly.