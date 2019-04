Ministr zahraničí Petříček brzy navštíví USA. O čem tam bude jednat?

Zanedlouho poté, co český premiér Andrej Babiš navštívil amerického prezidenta v Bílém domě, se do USA chystá také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Jeho cesta do Spojených států má proběhnout v dubnu, a to u příležitosti 70. výročí založení NATO. Jaká témata budou na tamním zasedání ministrů zahraničí členských států NATO probrána?