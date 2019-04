Pompeo označil Rusko a Čínu za nové hrozby pro NATO a vyzval ke zvýšení výdajů na obranu

Šéf americké diplomacie ve čtvrtek ve Washingtonu zahájil zasedání severoatlantické rady na úrovni ministrů zahraničí členských zemí NATO.

„Musíme se přizpůsobit vznikajícím hrozbám, ať už je to ruská agrese, nekontrolovaná migrace, kybernetické útoky proti (narušení) energetické bezpečnosti, strategická spolupráce s Čínou, včetně technologií 5G a další problémy, které ohrožují lidské ideály a naši kolektivní bezpečnost,“ prohlásil Pompeo během svého projevu.

Označil uvedené faktory jako skutečné hrozby pro země NATO.

„Dnes není čas na opakování výmluv, že občané členských zemí nepodporují zýšení výdajů na zabezpečení bezpečnosti,“ uvedl americký ministr zahraničí.

Pompeo zdůraznil, že členské země musí přesvědčovat své obyvatele v tom, že je zapotřebí zvýšit výdaje na obranu. „Je to klíčový krok v čelení těmto hrozbám, které před námi vznikají,“ poznamenal Pompeo.

V roce 2014 na summitu NATO ve Walesu se všechny evropské země zavázaly povinností zvýšit své vojenské výdaje na úroveň 2 % HDP během 10 let. Ale podle informací do roku 2024 některé vedoucí evropské státy, včetně Německa, potřebné úrovně nedosáhnou. Vyvolává to kritiku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.