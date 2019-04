Blíží se klíčové volby pro EU. Orbán představil svůj protiimigrační program

Podle Orbána současné vedení Evropské unie podporuje a pobízí migraci. „V Bruselu o rodinné politice nic neslyšíme, ale každý den se diskutuje o významu migrace,“ řekl.

© AFP 2019 / Thierry Charlier V Europarlamentu vyvíjí tlak na Orbána: expert vysvětlil, proč má politický charakter

Maďarský premiér je také přesvědčen, že lidé nejsou spokojeni s tím, že se EU migrací příliš dobře nezabývá. „I když jsme často slyšeli od bruselských vůdců, že není možné zastavit vlnu migrace, pravdou je, že kdyby to Evropa chtěla, mohla by,“ vysvětluje Orbán.

Lídr strany Fidesz představil svůj sedmibodový program týkající se zastavení migrace. Podle programu by mělo být řízení migrace převzato byrokratům v Bruselu a vráceno státům. Navrhl také, že by žádná země neměla být nucena přijmout migranty. Orbán rovněž požaduje, aby bylo zrušeno vydávání předplacených platebních karet a „migračních víz“ migrantům. Stejně tak by dle něj Brusel neměl poskytovat peníze organizacím spojeným s americkým finančníkem Georgem Sorosem, které podle premiéra podporují migraci. Raději by místo toho měly tyto skupiny hradit náklady na ochranu hranic.

„My, Maďaři, jsme zde žili tisíc let v Karpatské kotlině a chceme zde zůstat minimálně tisíc let, abychom zachovali naše hranice. Chceme, aby příští generace, naše děti, vnoučata, mohli svobodně rozhodovat o svém životě stejně jako my,“ prohlásil Orbán.

Minulý měsíc Evropská lidová strana pozastavila členství maďarské strany Fidesz v EP. Někteří členové si myslí, že Orbán upustil od svých křesťanských demokratických hodnot.

Orbán je jedním z největších oponentů povinných migračních kvót Evropské unie. Dne 10. ledna 2018 uvedl, že Maďarsko chce získat v ústavních orgánech EU protiimigrační většinu, včetně Evropského parlamentu a Evropské komise.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. až 26. května.