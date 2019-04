Macek: Ten Putin už není to, co býval! Vůbec se nesnažil ovlivnit volby na Slovensku!

V úvodní části svého komentáře Macek uvedl: „Ten Putin už není to, co býval! Vůbec se nesnažil ovlivnit volby na Slovensku!“ Tak reagoval na to, že ruský vůdce „ztratil touhu zasahovat“ do politiky někoho jiného.

Pokud jde o Českou republiku a jejího současného prezidenta, položil si Macek následující otázku: „Něco pro odvážné: Umíte si představit, co by se u nás dělo, kdyby byl při 40% volební účasti Zeman zvolen 24 % oprávněných voličů?“

© Fotolia / Yulia Buchatskaya Prezidentské volby na Slovensku proběhnou 16. března

Český glosátor nezapomněl okomentovat ani původ českého premiéra Andreje Babiše . Pokud si Slováci vybrali dobře a Čaputová skutečně zlepší situaci na Slovensku, pak, jak píše glosátor, to bude mít příznivý dopad také na Českou republiku. „Slováci už nebudou muset emigrovat a všichni se z ciziny rádi vrátí zpět, a to včetně Babiše,“ uvedl.

Řeč přišla také na současného prezidenta Slovenska Andreje Kisku, kterého Macek obvinil z neplnění volebních slibů. „Slovenský prezident Kiska při nástupu do funkce sliboval změnu. Změnu nyní slibuje i nová prezidentka Čaputová. Z toho tedy logicky vyplývá, že vychvalovaný prezident Kiska těžce zklamal…,“ poznamenal závěrem český glosátor.