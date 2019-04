Zelenskyj prohlásil, že je připraven jednat s Putinem

„Zastavit střelbu, aby naši chlapci neumírali. Co pro to můžeme udělat? Pokračovat v minských dohodách, ale všichni se shodují na tom, že je třeba tento minský formát reformovat. <...> Musí to být formát jednání s RF v přítomnosti západních představitelů,“ řekl Zelenskyj v přenosu televizní stanice Ukrajina.

Rovněž sdělil, že je připraven na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Nikdy neobětujeme území a lidi,“ řekl Zelenskyj.

Již dříve o přání Zelenského mluvit s lídry RF a USA Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem hovořil jeho poradce, exministr financí Oleksandr Daniljuk.

„Je jednoznačně připraven. Jakákoli jednání, je třeba se připravit. Neexistuje člověk, který by dokázal jen tak bez příprav jednat na takové úrovni,“ řekl Daniljuk v přenosu televizní stanice ICTV v odpovědi na otázku, je-li Zelenskyj připraven jednat mezi čtyřma očima s Putinem nebo Trumpem.