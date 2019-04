Předseda rumunského Senátu vysvětlil, proč Brusel z východí Evropy dělá obětní beránky

Předseda rumunského Senátu a vůdce strany Aliance liberálů a demokratů (ALDE), která je členkou vládní koalice, Călin Popescu-Tăriceanu má za to, že se lídři EU pokoušejí svést odpovědnost za problémy unie na východoevropské země. Prohlásil to v rozhovoru, který v pondělí zveřejnila agentura Mediafax.

„Právě dnes, kdy má EU stále větší problémy, zahájila řada členů Evropské komise útoky na některé východoevropské země,“ řekl. „Myslím, že záměr Bruselu svést odpovědnost na tyto státy, je dost průhledný, protože tito lidé, kteří vykonávají vysoké funkce, zklamali evropské národy a naléhavě potřebují obětní beránky.“

„Tito lidé si nevšímají zneužití svých přisluhovačů ve východoevropských státech,“ pokračoval Călin Popescu-Tăriceanu. „A to proto, že zoufale potřebují, aby někdo v takové zemi, jako je například Rumunsko, zvonil nepřetržitě a zveličeně na poplach, že se korupce stala v Rumunsku národním, mezinárodním, celosvětovým bičem, že hrozí rozšířením po Evropě jako mor ve středověku. Je to velmi užitečná teze, poněvadž umožňuje vedení Evropské komise vysvětlit fakt, že EU uvízla ve vlastním projektu. A uvidíte, že tyto útoky budou sílit, čím blíž budou volby do Evropského parlamentu.“

Zástupci Evropské komise ostře kritizují rumunskou vládu kvůli soudní reformě, která podle jejich názoru podkopává právní stát a boj proti korupci. Vládnoucí koalice naopak ujišťuje, že soudní reforma je namířena proti zneužívání v oblasti soudnictví.