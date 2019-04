Maduro prohlásil, že v USA vládnou stoupenci Hitlera

„Myslím, že Adolf Hitler je na jiné straně. Rasisté a fašisté nevládnou ve Venezuele, vládnou na severu. Tady vládne národ,“ prohlásil Maduro ve vysílání státní televize.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro vyzval celý svět, aby odsoudil agresi USA

Podle venezuelského lídra viceprezident USA Pence ho přirovnal k Hitlerovi a vyzval svět ke sjednocení, aby proti němu bojoval.

„Já jsem obyčejný člověk, z národa, pracující člověk, jsem humanista, velký křesťan. Nikdy v životě jsem nenařídil někam vtrhnout, já to neudělám, my to neuděláme,“ poznamenal Maduro.

„Nejsme národ s vojenskými základnami po celém světě jako vy, pane Penci, máte 800 vojenských základen na světě. Okupujete, vtrháváte, bombardujete národy světa během desetiletí, podporujete státní převraty. Jsem křesťan, revolucionář, socialista od Krista, bolivaran, který je vyučen na hodnotách, příkladu a myšlenkách našeho osvoboditele Simóna Bolívara,“ zdůraznil venezuelský prezident.

V lednu ve Venezuele začaly masové protesty proti zákonnému prezidentovi Nicolásu Madurovi. Hlava Národního shromáždění, které je pod kontrolou opozice, Juan Guaidó se nezákonně vyhlásil za dočasného prezidenta. Několik západních zemí, včetně USA, podpořily Guaida a uznaly ho za venezuelského lídra. Jiné státy ovšem, včetně Číny, Ruska, Turecka, vyjádřily podporu legitimnímu prezidentovi Madurovi.