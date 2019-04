Proč libyjská vláda žádá JAR, aby vrátila Kaddáfího miliony?

Jihoafrická ministryně zahraničí Lindiwe Sisuluová slíbila vyšetření zpráv v médiích o údajném předání Zumou asi 23 milionů dolarů v hotovosti sousední zemi Svazijsku, prostředků, které Kaddáfí údajně předal Zumovi před smrtí, píše Sputnik.International. Ministryně ale přiznala, že se tato zpráva velmi podobá povídce o přízracích, které kolují v masmédiích dlouhá léta.

Jihoafrické noviny The Sunday Times napsaly, že libyjská vláda již požádala prezidenta Sirila Ramafose o navrácení peněz. Je to již druhý případ, kdy Libye tvrdí, že Kaddáfí skrýval hotovost v Jihoafrické republice. V roce 2013 JAR souhlasila, že vrátí nelegitimní libyjské vládě asi jednu miliardu dolarů.

Je pravda, že v roce 2013 byly libyjské prostředky ekvivalentní jedné miliardě dolarů převedeny zpátky z Jihoafrické republiky do Libye?

Dirk Kotze: To vše je ještě třeba dokázat, ale údaje, jež máme k dispozici, svědčí, že během „arabského jara“ v Libyi požádal Muammar Kaddáfí prezidenta Zumu, aby schoval jeho peníze v JAR. Domníval se, že se mu to bude hodit například v případě zatčení a předání Mezinárodnímu trestnímu soudu, nebo jinému tribunálu. Pak by tyto peníze potřeboval.

Vypadá to tak, že prezident Zuma měl tyto peníze na začátku letošního roku ve své soukromé rezidenci, jež se nachází dost daleko od Pretorie a Johannesburgu, v KwaZulu-Natalu. Pak byly peníze podle zpráv přepraveny do království Svazijsko. Takže jsou to poslední údaje, které dnes máme.

Když je tomu tak, proč podle vašeho názoru zvolil Kaddáfí, nebo jeho spojenci, za tímto účelem Jihoafrickou republiku? Jaké styky měla Libye s JAR, nebo Kaddáfí se Zumou?

Kaddáfí měl tradičně dobré vztahy s některými politickými stranami a hnutími v Jihoafrické republice, ani ne tak s nynější vládou ANK (pozn. Africký národní kongres), jako s jinými osvobozeneckými hnutími, Panafrickým kongresem (PAK). Také prezident Mandela usiloval po roce 1994 a konci apartheidu o rozvoj těsných vztahů s Libyí…

Prezident Zuma také usiloval o rozvoj těchto vztahů. Přicházely jednotlivé zprávy o jeho vítězství ve volbách do ANK nad bývalým prezidentem Mbekim a také o tom, že ho prý financoval Kaddáfí a také Angola. Proto vznikl dojem, že mezi prezidentem Zumou a Kaddáfím existují osobní vztahy, myslím, že právě z tohoto hlediska musíme hodnotit poslední zprávy.

Prezident Zuma byl obviněn z korupce a praní peněz. Co si myslíte, budou tyto zprávy o libyjských penězích užitečné pro obžalobu?

Podle některých zpráv začal Zuma převádět peníze do Svazijska právě z tohoto důvodu, aby si nekomplikoval vlastní postavení. Z hlediska jihoafrické legislativy to není povinně protizákonné. Problém spočívá v tom, jak byly tyto peníze přepraveny do JAR, absolvovaly-li úřední procedury pro dovoz cizí měny do Jihoafrické republiky, přičemž se toho velmi aktivně účastní Jihoafrická rezervní banka. Proto nevíme, jestli se tato procedura konala, což může nakonec vytvořit jisté potíže také pro prezidenta Zumu...

Co si myslíte, ovlivní to obvinění proti Zumovi?

Ne, neovlivní. Obvinění proti Zumovi se týkají událostí na samém počátku devadesátých let, tenkrát ani nebyl prezidentem JAR… Jde o události víc než 20 let staré.