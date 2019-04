Maduro varoval Bolsonara před možným vojenským vpádem do Venezuely

Venezuelský prezident Nicolás Maduro varoval prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara před možným vojenským vpádem do Venezuely. Promluvil o tom ve svém vystoupení před mládeží, které se vysílalo na Twitteru.

Bolsonaro vyslovil v pondělí v jednom interview předpoklad, jaké budou akce Brazílie v případě hypotetické vojenské intervence do Venezuely. Za této situace bude rozhodnutí o možné účasti přijímat on sám, vyslechne však názory Rady národní obrany a parlamentu, uvádí prezidentova slova La Vanguardia. Zdůraznil přitom, že je pro cestu sankčního nátlaku, a ne vojenského zasahování.

© REUTERS / Pilar Olivares Rozhodne se Bolsonaro o vojenské invazi do Venezuely?

„Znepokojuje to, nemůžu to ignorovat. Hrozba války a vpádu, o níž říká Bolsonaro. Vyhrožovat zemi vojenskou intervencí v rozporu se Stanovami OSN, s mezinárodním a humanitárním právem, s dohodami o spolupráci mezi Brazílií a Venezuelou, které existují přes sto let? Venezuelský lid kategoricky zamítá tuto hrozbu války vojenského vpádu ze strany Bolsonara proti hrdinskému a mírovému lidu Venezuely“, řekl Maduro.

Podle jeho názoru je Bolsonaro „napodobitelem Hitlera“. „Říkám Jairu Bolsonarovi: tvoje hrozby se obrátí proti tobě, a to, co děláš proti Venezuele, ti přijde draho“, dodal venezuelský prezident.

Maduro i dříve označoval Bolsonara za „Hitlera naší doby“. Vztahy mezi Venezuelou a Brazílií jsou napjaté. Ještě před nástupem do funkce Bolsonaro slíbil, že podnikne v rámci právního státu a demokracie nezbytná opatření proti Venezuele.