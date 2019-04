Foreign Policy: obchod s S-400 vyvolal krizi ve vztazích mezi Washingtonem a Ankarou

Před několika měsíci pohrozil americký prezident Donald Trump Turecku ekonomickým krachem za to, že poslalo za mříže amerického pastora, dnes však zraje mezi nimi ještě vážnější krize, která ohrožuje transatlantickou bezpečnost. Foreign Policy píše, že spor vypukl tentokrát kvůli rozhodnutí Ankary koupit v Rusku protivzdušné systémy S-400.

Časopis uvádí, že budoucí transakce vzbudila ve Washingtonu vážné znepokojení, v důsledku čehož může být Turecko vystaveno sankcím podle zákona O čelení odpůrcům Ameriky prostřednictvím sankcí. USA mohou dokonce zrušit dodávky stíhaček nové generace F-35 do Turecka.

Nákup S-400 je pro tureckého prezidenta taktický krok, který má za cíl dosáhnout u Washingtonu ústupků v nákupu protivzdušného a protiraketového systému Patriot. Koupě S-400 je také vážnou součástí turecké politiky v Sýrii, kde Ankara postupně měnila svůj postoj. Zpočátku podporovala sesazení Bašára Asada, ale dnes hodlá hájit zájmy vlastní bezpečnosti a bránit šíření kurdského vlivu na severu Sýrie. Turecko naznačuje proto sblížení s Ruskem, čímž chce přinutit americkou vládu, aby přestala s podporou kurdských oddílů v Sýrii.

„Žádné politické rozhodnutí v dějinách nezpůsobilo větší škody pověsti USA v Turecku, než jejich pokračující pokusy využít kurdské ozbrojené oddíly pro dosažení vlastních cílů. Zničení vzájemné důvěry způsobené americkou podporou kurdských jednotek se stalo závažným faktorem, který změnil názor Ankary, a přinutil ji koupit strategické zbraně v Rusku,“ píše autor příspěvku.

Situaci, podle jeho mínění, zkomplikovalo také to, že Washington slabě, a ne hned reagoval na první turecké kroky ve sblížení s Ruskem. Když Ankara uzavřela v roce 2017 dohodu s Kremlem, američtí vedoucí činitelé nedali hned tureckým úřadům na srozuměnou, že je budou čekat vážné následky, když koupí ruské systémy. Avšak dnes, když do dodávek zbývá jen několik měsíců, posílila americká vláda politický a ekonomický nátlak ve snaze přesvědčit Turecko, aby se vzdalo nákupu ruské techniky.