Senátor Doubrava: Schůzka dvou „Ze“ může být pro Kyjev užitečná

Proč si Ukrajinci zvolili právě Zelenského?

Doubrava: Já si myslím, že je to naděje na změnu, protože to, co Porošenko zavedl na Ukrajině, nebylo asi to pravé ořechové, co by obyvatelé Ukrajiny chtěli vidět. Já si myslím, že je to touha po změně a i pro mě je to teď teda naděje na změnu té Ukrajiny. Myslím tedy vztah k Ruské federaci a okolnímu světu, mohlo by to vést k lepšímu.

Porošenko se ve své kampani prezentoval antiruskou rétorikou. Chápu správně, že Ukrajina je unavená z nenávisti vůči Rusku?

Proto říkám, že doufám, že tedy nastane i obrat ve vztahu k Ruské federaci. Co si budeme povídat, byly roky, kdy na ruskou ekonomiku byla Ukrajina úzce navázána. Proto si myslím, že současná situace lidem vadí, a proto věří, že i v té ekonomice se začne otáčet kolo dějin k lepšímu.

Je možné očekávat, že Zelenskyj zahájí dialog s Vladimirem Putinem?

Já si myslím, že ano. Už jenom to, že mluví o dosažení míru na Donbasu, tak to přece předpokládá to, že ten dialog s Putinem je naprosto nutný.

Dokážete si představit, že se český prezident Miloš Zeman se Zelenským setká? Najdou společný jazyk, přece jen jsou to politici dvou zcela odlišných generací?

Samozřejmě ten generační rozdíl je důležitý. Teď jsem se nad tím musel trošku zamyslet, u něho je problém, že nemá žádné zkušenosti z politiky. Bude se to teď muset rychle učit. Setkání se Zemanem by pro něho bylo velmi prospěšné, protože od Zemana by se toho mohl naučit hodně. Nicméně si nemyslím, že k tomu dojde v nějaké krátké době. Musíme počkat, jak se vyprofiluje, protože ta změna je pro něho velmi výrazná. Ono něco jiného je si na prezidenta hrát, něco jiného zase prezidentem být.

Změní se něco v zahraniční politice Ukrajiny s prezidentem Zelenským, protože říká to, co Porošenko. Chce do NATO a EU.

Já myslím, že to ukáže nejbližší doba. Už byl vidět ten odklon západních států od Ukrajiny. Je tam samozřejmě ten protiruský stimul výrazný. Já doufám, že i tohle by Zelenskyj mohl aspoň trochu zmírnit, protože by si měl uvědomit, že důležitější pro něj je, aby se ekonomika Ukrajiny znovu provázala se svým mocným sousedem, který je i historicky úspěšný. Než se obracet na Západ, kde přece musí vidět to, že ten Západ je jediná snaha, jak se dostat co nejblíž k ruské hranici a dostat do své moci Ukrajinu a vysávat ji.

Můžeme očekávat jakékoliv změny ve vztazích mezi Ukrajinou a Evropou?

Já doufám, že ten pohled bude trošku realičtější. Myslím, že tam dokonce musí dojít k realističtějšímu pohledu na tu současnou situaci a ten vztah, protože Porošenko se podle mého názoru vysloveně snažil zabránit jakémukoliv zlepšení vztahu. A vlastně byl ovládaný v neprospěch Ruska. Takže si myslím, že jestli Zelenskyj bude chtít urovnat vztahy s Ruskou federací, tak přece jen bude muset narovnávat ty vztahy s Evropou.

Narovnávat… Co tím myslíte?

Že bude muset vést trochu samostatnější politiku, že nebude moct být v takovém vleku Evropské unie, potažmo Ameriky, jako byl Porošenko, protože pro Porošenka byla Evropa zdroj příjmů, nic jiného to nebylo.

Porošenko porazil Zelenského v zahraničí, kde získal více než 50 procent hlasů. Jak si to vysvětlujete?

Asi nedostatečná zkušenost se Zelenským. Myslím, že podstatně důležitější je to, jakým způsobem vyhrál doma. A ukazuje to, že Ukrajinci, kteří jsou mimo Ukrajinu, Porošenka přijímali i s tou šílenou politikou, kterou vedl. Tady bych asi viděl ten důvod, proč v zahraničí Porošenko získal procentuálně více hlasů než doma.

Voliči na území Doněcké a Luhanské lidové republiky neměli možnost hlasovat. Kdyby hlasovali, koho by si vybrali?

Nemyslím si, že by si vybrali Porošenka. Porošenko pro ně musí být zločinec. Pobýval jsem krátce v Luhanské oblasti a viděl jsem tam zvěrstva, kterých se tam Porošenko dopouštěl. Takže si nemyslím, že by volili zrovna Porošenka.

Jste optimista? Jak se budou dále rozvíjet události na Ukrajině?

Teď by asi člověk potřeboval tu věšteckou kouli, aby řekl nebo odhadl, jak by to mohlo vypadat. Jsem optimista, pevně doufám, že tam dojde k vyřešení problému těch východních republik. Vzpomeňte si, když představitelé východních oblastí přišli za Porošenkem s návrhem řešení tohoto problému při zachování celistvosti Ukrajiny. A on to nepřijal, on to vyhnal. Takže řešení tam určitě je a myslím si, že tam dojde i ke zlepšení vztahu s Ruskou federací. Říkám, že jsem optimistou v očekávání, že k tomu zlepšení vztahů dojde.

