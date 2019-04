„Nová fáze konfrontace.“ Co znamená jmenování nového velitele Íránských revolučních gard?

Brigádní generál Hossein Salamí nahradí dosavadního velitele íránských elitních jednotek Mohammada Aliho Jafariho. Salamí, veterán války s Irákem, od roku 2009 působil jako Jafariho zástupce a svou kariéru v Revolučních gardách začal v roce 1981.

Podle Maloofa jmenování Salamího může znamenat dramatickou změnu v íránské politice.

„Nasvědčuje to, že se chystají znásobit svou konfrontaci s USA,“ uvedl v rozhovoru. „Myslím si, že vstupujeme do zcela nové fáze konfrontace,“ dodal.

Dne 15. dubna Washington přidal Íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací. Salamí prohlásil, že je hrdý na to, že ho Spojené státy označily za teroristu. Podle Maloofa toto americké rozhodnutí mohlo hrát roli při novém jmenování. Nicméně jako hlavní příčinu označil nedávné rozhodnutí Washingtonu zrušit výjimky ze sankcí na dodávky íránské ropy. Podle něj tento krok bude znamenat „totální embargo“ íránské ropy.

„Toto jmenování znamená, že Írán očekává větší vojenskou odpověď, ať už ze strany Izraele, USA nebo obou států. Proto si myslím, že jmenování znamená tvrdší přístup,“ domnívá se Maloof.

Expert dále varoval před vojenskými střety v Hormuzském průlivu.

„Sledujte pohyby jednotek,“ uvedl. „Sledujte, zda se do oblasti Perského zálivu nevydala letadlová loď. Bude to příznakem konfrontace, a to je přesně to, co (pozn. poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost) John Bolton chce,“ řekl.

V blízké budoucnosti podle něj uvidíme zvýšenou vojenskou eskalaci v regionu.

V pondělí americký prezident Donald Trump rozhodl, že nebudou prodlouženy výjimky z ropných sankcí proti Íránu, které měly Čína, Indie, Itálie, Řecko, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Turecko. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo upřesnil, že omezení budou v platnosti do té doby, dokud si Teherán nesedne k jednacímu stolu.