Fail a prasečina. ČSSD se chystá prosazovat české zájmy v EP pomocí „okopírovaného“ motta

ČSSD začala v úterý ráno se svou kampaní před květnovými volbami do Evropského parlamentu. To však u pražské kavárny vyvolalo bouřlivou reakci. Důvodem se stalo motto, které si strana pod vedením Jana Hamáčka zvolila.

Česká sociálně demokratická strana pod vedením ministra vnitra Hamáčka dnes na svém webu oznámila, že se účastní voleb do Evropského parlamentu. Hlavní motto této české strany přitom zní: „Pro férovou Evropu.“

„Pro férovou Evropu – typickým příkladem neférovosti dnešní Evropy je rozdílná kvalita potravin, pracích prášků (…) propastné rozdíly ve mzdách, nebo snaha nadnárodních firem vyvádět peníze do daňových rájů,“ uvádí se na stránkách ČSSD.

Zajímavé na celé věci je především to, že i hnutí Evropa společně (ESO) v čele s Jaromírem Štětinou má velmi podobné motto. Celý program ESO pro volby do EP 2019 se přitom skládá z několika častí: Evropa bezpečná. Evropa moderní. Evropa férová. Evropa kulturní.

© AFP 2019 / Michal Cizek Okamura: Totalitní praktiky! Hamáček zneužívá MV k boji s politickou konkurencí

Na velmi podobné motto reagoval také kandidát ESO bez politické příslušnosti a paralympionik Jan Povýšil.

„Nemohla by si @CSSD udělat nějaký vlastní motto? Já teda jenom, že #evropaferova máme v @EvropaSpolecne ;) Ale možná už konečně chápou, jak to dělá AB a začali kopírovat cizí programy :),“ napsal Povýšil na svém Twitteru.

Na to okamžitě reagoval i spoluzakladatel portálu tapolitika.cz Vladimír Foltán, který tuto shodu okomentoval následovně:

„Hm, Hamáček, tomu se říká fail a prasečina... Počítám ale, že to v české politické kultuře překvapuje málokoho.“

Volby do Evropského parlamentu se budou v rámci celé Evropské unie konat od 23. do 26. května 2019. V České republice voliči zamíří k volebním urnám ale už v pátek 24. a budou moci volit také v sobotu 25. května. Dle očekávání by měly být výsledky voleb zveřejněny dne 26. května večer.

Česko si v roce 2019 volí 21 europoslanců, přičemž kandidaturu v evropských volbách ohlásilo všech devět sněmovních stran a hnutí.