Odbornice posoudila, zda oblek Kim Čong-una splňuje pravidla etikety

Kim Čong-una přijel ve středu vlakem na nádraží ve Vladivostoku, kde se zúčastnil slavnostní ceremonie. Severokorejský vůdce se na své návštěvě Ruska zahalil do černé: dlouhý kabát, oblek, klobouk a boty byly totiž temné barvy.

Dříve asistent prezidenta RF Jurij Ušakov informoval o tom, že bude Vladimir Putin jednat se severokorejským lídrem Kim Čong-unem ve Vladivostoku, a to dne 25. dubna. Bude se jednat o jejich první setkání, a také o první zahraniční návštěvu předsedy státní rady KLDR poté, co byl znovu zvolen na daný post.