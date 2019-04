Straně Kotleby hrozí, že se nebude moci zúčastnit voleb do Evropského parlamentu

Navzdory tomu, že krajně pravicové strany získávají popularitu v EU, straně Mariana Kotleby (ĽSNS) hrozí, že se nebude moci zúčastnit voleb do Evropského parlamentu.

„Pokud Nejvyšší soud SR rozhodne o rozpuštění strany Kotleby Lidová strana Naše Slovensko, může tato politická strana do dvou měsíců od právní moci takového rozsudku podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí na Ústavní soud SR. Pokud Ústavní soud SR potvrdí rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ještě před konáním voleb do Evropského parlamentu (EP), strana se jich nesmí zúčastnit,“ uvedl ústavní právník Kamil Baraník pro agenturu SITA.

Podle právníka, pokud by byla politická strana rozpuštěna pravomocným rozhodnutím NS SR, ale výkon rozhodnutí by byl odložen podáním návrhu na přezkoumání rozhodnutí Ústavním soudem SR, může se politická strana řádným způsobem účastnit voleb, pokud do voleb ústavní soud nerozhodne.

„Tento návrh má totiž ve vztahu k rozhodnutí NS SR o rozpuštění politické strany odkladný účinek. To znamená, že výkon pravomocného rozhodnutí Nejvyššího soudu SR se pozastaví, a to až do konečného rozhodnutí Ústavního soudu SR ve věci. Ústavní soud v tomto typu řízení rozhoduje v plénu,“ vysvětluje Baraník.

Výzkumný pracovník Globsec Policy Institute a odborník na extremismus Daniel Milo v této souvislosti pro SITA konstatuje, že ve volbách do Evropského parlamentu (EP) mohou kandidovat pouze kandidáti zapsaní na kandidátní listině politických stran.

„Pokud tedy mezi termínem uzavření kandidátních listin pro volby do EP a dnem konání samotných voleb padne rozhodnutí o rozpuštění politické strany, její kandidáti nemohou přestoupit do jiné strany ani kandidovat na kandidátní listině jiné strany,“ dodává Milo.

V případě, že by mandáty do Evropského parlamentu získali i zástupci politické strany, o níž rozpuštění by se následně rozhodlo, pak již není možné na mandát těchto poslanců sáhnout.

Marian Kotleba je bývalým učitelem, předsedou pravicové Lidové strany Naše Slovensko (ĽSNS) a poslancem Národní rady. V roce 2015 se Kotleba zúčastnil demonstrace proti islamizaci Evropy jako předseda krajně pravicové Lidové strany Naše Slovensko. Za výrok ve volební kampani „Rodina je muž a žena. STOP LGBT!" na Kotlebu podaly trestní oznámení dokonce tři nevládní organizace, a to Institut lidských práv, Slovak Political Watchdog a Dúhové Slovensko. Vlastní názor politika považují za diskriminaci a porušování lidských prav části obyvatel.

Dříve časopis Independent informoval, že nadcházející volby do Evropského parlamentu můžou vést k tomu, že většinovou skupinu budu formovat euroskeptické, populistické a krajně pravicové strany. To však bude možné, jestli se tyto strany spojí.