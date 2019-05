Klaus si nebere servítky. Popřel, že by byl proruským politikem a Fialu označil za hlupáka, darebáka a podvodníka

Nynější předseda ODS Petr Fiala uvedl na adresu bývalého předsedy a zakladatele strany Václava Klause a jeho syna Václava Klause mladšího, který byl nedávno z ODS vyloučen, že oni dva ho „nebudou poučovat, co je pravicové“. A co na to Klaus?

Petr Fiala prohlásil, že se od Václava Klause ani od jeho syna nenechá „poučovat o tom, co je pravicové, protože oni už pravicoví nejsou“. Stalo se tak právě v době, kdy došlo k vyostření situace kolem vyloučení Klause mladšího z řad dané strany. Podle předsedy ODS oba Klausové „prosazují proruské názory a podporují radikální a extremistické západoevropské strany a myslí si, že tím nejhorším jsou parlamentní demokracie.“

Při příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie realizoval portál Seznam Zprávy rozhovor s exprezidentem a zakladatelem Občanské demokratické strany Václavem Klausem. Ten na Fialova slova reagoval radikálně:

„Jestli ten výrok myslel vážně, tak je neskonale větší hlupák, darebák a podvodník, než jsem si myslel. O mně říci, že jsem proruský politik, to jsou dětinské věci. Pan Fiala svedl stranu, kterou jsme založili, na naprosté scestí. Stal se za každou cenu středovým politikem, který se chce zalíbit každému.“

Bývalý prezident dokonce „pohrozil“ svým návratem do politiky

„Jestli bude ještě někdy pronášet takové silácké výroky, hrozí, že se naštvu a do politiky vstoupím znovu,“ uvedl.

Do Petra Fialy se však za výrok o nepravicovosti Klausů pustila i členka ODS a bývalá poslankyně Kateřina Dostálová.

„Dnes ráno. Poprskala jsem si smíchy klávesnici borůvkovým jogurtem. Fialo, dnes jsi první na pásce. Přečetla jsem si tady, že jsi prohlásil, že jsou Klausové málo pravicoví a nedemokratičtí a táhnou nás do Ruska. Tak se přiznej. Co to bylo? Lysohlávky, absint nebo čikuli? Zao se přiznal. Čikuli. Bo Ostrava je razovita. Brno a Prahu bych šacovala na to předchozí. Jen tak dál,“ napsala na Facebooku.

ODS se již v březnu distancovala od slov Václava Klause mladšího, když přirovnal schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Strana také uvedla, že ji Klaus mladší svým jednáním dlouhodobě poškozoval, a poté ho vyloučila ze strany. Nyní má Klaus ml. v plánu, s podporou svého otce, založit vlastní politické hnutí.