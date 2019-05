Politico: Trumpovi se blíží nové volby. Eskaluje konflikt s Ruskem o Venezuelu?

Tento týden z Ruska a USA opět zazněla ostrá vzájemná obvinění, a to kvůli situaci ve Venezuele. Stalo se tak poté, co vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó vyzval lid a armádu, aby se postavily proti dosavadnímu prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo pohrozil vojenskou akcí a obvinil Moskvu z toho, že rozmluvila venezuelskému prezidentovi již připravený útěk na Kubu. Rusko zase obvinilo Pompea z šíření nepravdivých informací a z informační války.

© Sputnik / Iliya Pitalev Ministerstvo zahraničí USA obvinilo Čínu ze sponzorování Madurovy vlády

Vzhledem k tomu, že se Donald Trump připravuje na nové prezidentské volby, může být tato konfrontace s Ruskem velmi nebezpečná, domnívá se Nahal Toosiová.

„Navíc to ohrožuje jakoukoliv snahu o uvolnění vztahů s Kremlem, a to poté, co zvláštní zástupce (amerického ministerstva spravedlnosti, pozn. red.) Robert Mueller ve své zprávě došel k závěru, že se Trumpův štáb neúčastnil spiknutí s Kremlem, aby ovlivnil volby v roce 2016,“ píše novinářka na stránkách Politico.

V Moskvě si však zatím i přes ostrá slova amerických funkcionářů myslí, že Trumpova administrativa blafuje. Rusko podle ní již ukázalo svou ochotu vyslat vlastní armádu do Sýrie a na Ukrajinu, kde se USA odhodlaly pouze k omezené vojenské pomoci.

„To je naše polokoule, zde Rusové nemají co zasahovat,“ prohlásil ve středu poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton. „Dělají chybu. Nezlepší to vztahy,“ uvedl.

„Rusové ale nejspíše pochopili, že blafujeme,“ domnívá se Fernando Cutz, bývalý vysoce postavený člen Trumpovy rady pro národní bezpečnost. „Když pošlou armádu do Gruzie nebo na Ukrajinu nebo do Sýrie nebo Venezuely, tak co s tím uděláme? Komplikuje to naše rozhodování a dává to Rusku navrch,“ řekl novinářce.

Ve středu ale Pompeo v rozhovoru pro Fox Business Network uvedl, že je vojenský zásah možný. „Pokud to bude třeba, tak to USA udělají,“ sdělil. Úřadující ministr obrany Patrick Shanahan kvůli Venezuele zrušil svou cestu do Evropy. Americkým zákonodárcům uvedl, že administrativa stále doufá, že diplomatický a ekonomický tlak nakonec povede k Madurovu pádu. Dodal ale, že jsou připraveny plány pro různé scénáře.

Na rozdíl od svého poradce pro národní bezpečnost Trump tento týden Rusko v kontextu krize ve Venezuele ani jednou nezmínil.

„Místo toho se pustil do Kuby a pohrozil zesílením embarga kvůli tomu, že Havana podporuje Madura,“ připomněla novinářka. „Přestože Trump v minulosti řekl, že Rusko musí ‚vypadnout‘ z Venezuely, jeho neochota zopakovat tuto výzvu může být tento týden znamením toho, že doufá ve sblížení s Putinem,“ uvedla.

Navíc není jasné, jak budou na vojenský zásah ve Venezuele reagovat Trumpovi potenciální voliči. Jak připomíná Toosiová, izolacionistické křídlo Trumpovy voličské základny vyslání vojsk nejspíše nepřijme. Na druhou stranu by ale mohl získat u kubánských Američanů a venezuelských Američanů z Floridy, což je klíčový tzv. swing state, kde jak demokraté, tak i republikáni mají vyrovnanou podporu.