Média: Část venezuelské armády se údajně dohodla s USA na svržení Madura

Podle dohody měl být Maduro zatčen tento týden během pokusu o převrat. Uvádí to ABC s odkazem na zdroje v americké Radě pro národní bezpečnost. Dohoda s ministrem obrany Vladimirem Padrinem Lópezem měla být vyjednána během telefonických rozhovorů, které probíhaly několik měsíců.

Kromě Padrina se spiknutí účastnili také další generálové a ministři. Ti souhlasili s podmínkami Juana Guaidóa a jeho cestovní mapou, podle které by během jednoho měsíce měly být uspořádány nové volby, a on sám by byl uznán za legitimního dočasného prezidenta. Na to by předseda nejvyššího tribunálu spravedlnosti Maikel Moreno, který byl doposud Madurovým spojencem, prohlásil Ústavní shromáždění za nelegitimní. To bylo ustanoveno prezidentem Madurem v roce 2017, aby nahradilo Národní shromáždění, které kontroluje opozice.

Armáda pak měla údajně Madurovi oznámit, že musí odjet na Kubu nebo bude muset čelit zatčení.

Dohoda byla údajně podepsána na základně La Carlota v Caracasu. Právě z tohoto místa v úterý Guiadó vyzval vojáky a civilisty, aby vyšli do ulic a svrhli Madura. Některé zdroje ABC tvrdí, že Padrino nejspíše na poslední chvíli změnil názor.

Ve čtvrtek se Maduro setkal s nejvyšším armádním velením, které vyzval k boji proti spiklencům. „Nikdo nesmí mít obavy. Je čas bránit naše právo na mír,“ prohlásil prezident před 4,5 tisíci vojáky.

Shromáždění se účastnil i Padrino, jenž řekl: „Přišli jsme potvrdit svou oddanost nejvyššímu veliteli ozbrojených, kterým je prezident Nicolás Maduro.“

V úterý 30. března ve Venezuele proběhl neúspěšný pokus o převrat. Během demonstrací bylo zraněno několik desítek osob. Jsou hlášeny i dvě oběti. Jeden z vůdců protestů, Leopoldo López, se ukryl na španělském velvyslanectví. Soud na něj mezitím vydal zatykač.

López ve čtvrtek potvrdil, že je v kontaktu s vysoce postavenými armádními důstojníky, kteří podle něj „chtějí přispět k urychlení konce uzurpace“. Tvrdí, že lze očekávat další akce ze strany armády, které přivedou k pádu Madurova režimu.