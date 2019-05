Předseda představenstva Wintershall Dea: Nord Stream 2 je dobrý, správný a důležitý pro Evropu

Společný podnik Wintershall Dea, který vznikl sloučením společností Wintershall a Dea, se bude i nadále účastnit výstavby kontroverzního plynovodu Nord Stream 2, uvádějí německé noviny Handelsblatt.

© AP Photo / Alex Brandon USA a Slovensko se vyslovily proti plynovodu Nord Stream 2

Předseda představenstva ropné a plynárenské společnosti Mario Mehren ujistil novináře: „Nord Stream 2 je podle našeho názoru trojitý: dobrý, správný a důležitý pro Evropu“.

Podle jeho názoru je plynovod dalším kamenem v základech evropské plynové infrastruktury. Tento projekt pomůže zajistit cenově výhodné zásobování Evropy plynem, domnívá se Mehren. „Kdo nechce Nord Stream 2, prodlužuje používání uhlí,“ zdůraznil předseda představenstva.

Jak uvádějí německé noviny, spory kolem výstavby plynovodu, který má spojit Rusko a Německo, vypukly s novou silou krátce před evropskými volbami. Kromě jiných kandidát na funkci předsedy Evropské komise Manfred Weber informoval o úmyslu zablokovat projekt plynovodu v případě, pokud bude zvolen do příslušné funce v Evropě.

Podle Mehrenových slov není nic nového v tom, že Nord Stream 2 je využíván v politických sporech. „Taková průmyslová centra jako Německo a Evropa však nesmí být ohrožena,“ varoval v interview pro Handelsblatt. Mehren přitom upozornil na to, že po odmítmutí uhlí bude Evropa potřebovat více plynu.

© AP Photo / Richard Drew USA znovu začínají vyhrožovat kvůli plynovodu Nord Stream 2

„Plyn z Norska a tranzit plynu přes Ukrajinu - to je dobré, ale plyn z Ruska a prostřednictvím Nord Stream 2 - to už je špatné? To nejsou ty diskuze, s nimiž je možné zodpovědně provádět průmyslovou politiku,“ je přesvědčen předseda představenstva Wintershall Dea.

Noviny připomínají, že ropná a plynárenská společnost Wintershall se sídlem v německém Kasselu už více než 30 let investuje prostředky do obchodu s Ruskem. Sám Mario Mehren zdůraznil pozitivní zkušenosti ze spolupráce s ruskými společnostmi během několika desetiletí.

„V podobě Gazpromu a Lukoilu máme vynikající partnery. S Wintershall Dea budeme pokračovat v úspěšném podnikání, které jsme zahájili se společností Wintershall v Rusku,“ je přesvědčen předseda představenstva společnosti.

Nyní pokládka Nord Stream 2 pokračuje a Mehren nepochybuje o úspěchu projektu, uzavírá Handelsblatt.