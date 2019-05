Gorbačov ocenil Trumpova slova o potenciálu ve vztazích Ruska a USA

Nedávný telefonický rozhovor prezidentů RF a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa ještě stále není to, co by mělo být ve vztazích mezi dvěma velmocemi, ale je důležité to, že vztahy těchto zemí mají velký potenciál, řekl Sputniku bývalý prezident SSSR Michail Gorbačov.

„Ještě to vůbec není to, co by mělo být ve vztazích mezi dvěma velmocemi jako je Rusko a USA. Ale je to důležité. Je to dialog,“ řekl Gorbačov v rámci komentáře ke zprávě o nedávném telefonickém rozhovoru prezidentů dvou zemí.

Uvedl, že rozhovor se konal na základě iniciativy americké strany.

„Jsou stanovena témata rozhovoru. Jsem přesvědčen, že prezident RF ve všech těchto tématech informoval Donalda Trumpa o stanovisku ruské strany. A ještě je zajímavé veřejné prohlášení Donalda Trumpa, že vztahy mezi našimi zeměmi mají velký potenciál. Je to přesně tak,“ zdůraznil bývalý sovětský prezident.