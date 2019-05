Libyjský premiér potvrdil návštěvu delegace v Rusku

„Delegace, která navštíví Moskvu, tam projedná s kolegy a zváží vhodný mechanismus k podepsání dohod,“ řekl v rámci odpovědi na otázku, zda jsou informace o blížící se návštěvě vicepremiéra Ahmeda Maityga v Moskvě pravdivé.

Zdůraznil, že vláda národní jednoty nepřerušila vztahy s ruským vedením. „Nezrušili jsme vztahy s ruským vedením. Poslední setkání se konalo během celoarabského summitu koncem března v Tunisu s náměstkem ministra zahraničních věcí RF Michailem Bogdanovem,“ dodal Sarradž.

Nůž do zad

Sarradž nazval „nožem do zad“ útok Libyjské národní armády na Tripolis.

Sarradž v jednom ze svých vzácných interview v posledních dnech hovořil o řadě setkání během posledních let s maršálem Chalífou Haftarem s cílem dohodnout se o politickém řešení konfliktů mezi východem a západem Libye. Politik uvedl, že během posledního setkání s Haftarem v Abú Zabí projednávali přehodnocení struktury prezidentské rady, vytváření vlády národní jednoty a také provádění všeobecných voleb koncem roku 2019.

„To, co se stalo, byla rána do zad. Hovořili jsme s ním o politickém řešení. Spáchal tento útok 4. dubna a to znamená, že když jsme spolu mluvili (naposled) koncem března, už připravoval útok,“ řekl premiér v interview pro Sputnik.

Podmínky zastavení střelby

Vláda národní jednoty Libye je připravena dodržovat režim zastavení střelby po odsunu sil Chalífy Haftara na dřívější pozice, řekl Sputniku premiér Fajiz as-Sarradž.

„Termín zastavení střelby je třeba používat jako nátlak na agresora a pouze poté bude bránící se strana také dodržovat tento režim. Ale v případě, že agrese bude pokračovat a síly agresora se nevrátí na své dřívější stanoviště, rozhovor o zastavení střelby bude nepřijatelný,“ řekl Fajiz as-Sarradž.

Velitel Libyjské národní armády maršál Chalífa Haftar vydal 4. dubna rozkaz svým silám, aby zahájily útok na Tripolis s cílem „osvobození od teroristů“. Ozbrojené jednotky loajální k vládě v Tripolisu vyhlásily odvetnou operaci Vulkán hněvu.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (SZO, WHO) do začátku května zahynulo následkem konfliktu více než 370 lidí a 1822 bylo zraněno. Bojové akce pokračují většinou na přístupových cestách k Tripolisu.