O čem svědčí první slova nového prezidenta Severní Makedonie

Politolog ze Skopje Aleksandar Daštevski je toho názoru, že Faleminderit (albánsky „děkuji“) v podání prvního prezidenta Severní Makedonie výrazně svědčí o jeho budoucí politice a o potenciálním rozvoji vztahů mezi Skopje a Bělehradem.

© AFP 2019 / Justin Tallis Řecký parlament ratifikoval protokol o vstoupení Makedonie do NATO

„Byl zvolen díky albánským hlasů (asi jednu čtvrtinu obyvatelstva Severní Makedonie tvoří Albánci), a to znamená, že se bude pokračovat v politice podpory Kosova ( Makedonie uznala Kosovo ještě v říjnu 2008 – red.) a jeho vstupu do UNESCO, Interpolu a jiných mezinárodních organizací. Když dostal hlasy Albánců, budou po něm žádat podporu Kosova ,“ řekl Daštevski v komentáři pro Sputnik.

Daštevského znepokojuje skutečnost, že severomakedonští Albánci, přesněji řečeno Ali Ahmeti a jeho strana DUI, znovu rozhodují o vývoji událostí na politické scéně jeho země, a domnívá se, že Pendarovski „bude muset draze zaplatit, aby jim vrátil dluh“, což neprospěje vnitropolitické situaci a především samotným Makedoncům.

„Myslím si, že Albánci naplánovali svou budoucí politiku ještě před volbami a ta se bude realizovat, protože jejich hlasy byly ve druhém kole rozhodujícími. Kdyby Albánci zůstali neutrální, Pendarovski by volby prohrál. Právě proto poděkoval v albánštině voličům této národnosti. Ještě před volbami jim slíbil některé významné státní úřady, například šéfa Národní banky. To znamená, že budou moci zasahovat do jakýchkoli záležitostí, které jsou v kompetenci prezidenta země (Severní Makedonie je parlamentní republikou – red.),“ předpokládá severomakedonský odborník.

Připomíná, že prezident Severní Makedonie má právo navrhnout po dvou kandidátech na soudce Nejvyššího a Ústavního soudu, a také Republikové soudní rady a také generály. Daštevski se domnívá, že teď bude mezi těmito soudci a generály mnohem více Albánců než dříve.

