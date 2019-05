Bloomberg: Trump po rozhovoru s Putinem změnil názor na Venezuelu

Bernstein píše, že se Trump zklamal ve svém poradci pro národní bezpečnost Johnovi Boltonovi. Když ho totiž dříve jmenoval, chtěl, aby byl jeho hlavním tvůrcem zahraniční politiky.

„Teď je ale v šoku z toho, že Bolton je něco jako válečný štváč a jeho schémata přes noc nevedou k bezchybným a bezbolestným výsledkům,“ tvrdí Bernstein.

© AP Photo / Alex Brandon Proč Trump volal Putinovi

Po neúspěšném pokusu zbavit venezuelského prezidenta Nicolase Madura moci chce Trump, podle všeho, změnit svou politiku vůči této latinskoamerické zemi. Podle autora za to mohou dvě věci. Za prvé si Trump uvědomil, že Maduro je mnohem tvrdší než opoziční lídr Juan Guaidó.

„Trump má v lásce tvrdé týpky a někdy to vypadá, že své zahraničně-politické preference zakládá na svém obdivu vůči těm, kteří spadají do této kategorie,“ píše se v Bloombergu.

Za další faktor označil autor článku roli ruského prezidenta Putina, který dokáže Trumpa snadno ovlivnit.

„Na rozdíl od mnoha jiných spekulací se domnívám, že Putin dokáže s Trumpem manipulovat jednoduše tak, že mu lichotí a nahrává jeho představě, jak je tvrdý,“ píše autor.

Dále poukazuje na skutečnost, že Trump je ve své snaze získat výsledky vlastní politiky netrpělivý. Americký prezident totiž chce prosazovat tvrdou zahraniční politiku. Ta se ale často dostává do konfliktu s jeho odmítavým postojem k vojenskému avanturismu, který zesměšňoval během své prezidentské kampaně.

„Trump je pro i proti užití síly, a to v závislosti na tom, jak je otázka prezentována. Je to normální v případě voličů, kteří na většinu otázek nemají jasné preference (…). Není to však normální v případě většiny politiků a jistě v případě prezidentů,“ uzavírá autor.