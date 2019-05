N-TV: EU se připravuje k výměně vedení

28. května 2019 se bude konat mimořádný summit EU, na němž budou projednány kandidatury na hlavní funkce unijních institucí, píše N-TV. Již v červnu by mělo být určeno nové vedení Evropské komise, Evropské centrální banky a Rady EU. Přitom ne všechny země EU souhlasí s postupy jmenování, především s praxí jmenovat vůdce většiny Evropského parlamentu předsedou Evropské komise.

Krátce po volbách do Evropského parlamentu se vedoucí vládní představitelé EU sejdou na mimořádném summitu, aby projednali kandidatury předsedů v řadě evropských nadnárodních institucí, uvádí N-TV. Na neformálním summitu EU v Rumunsku bylo stanoveno přesné datum setkání: 28. května.

N-TV připomíná, že po evropských volbách, které se konají 26. května, bude nutné hledat nové kandidáty na vedoucí funkce do Evropské komise, Rady EU, ECB a Evropského parlamentu. Kromě toho se uvolní místo nejvyššího představitele EU pro zahraniční věci.

Podle slov předsedy Evropské rady Donalda Tuska mají být všechny kandidatury vyřešeny v červnu, přičemž dosáhnout jednomyslnosti bude těžké.

Jak píše N-TV, Evropský parlament chce zachovat praxi, kdy se vůdce většiny v Evropském parlamentu automaticky stává předsedou Evropské komise, ale ne všechny země EU souhlasí s takovým pravidlem. Svůj nesouhlas vyjádřil například francouzský prezident Emmanuel Macron. Rakouský kancléř Sebastian Kurz na to odpověděl, že by nebylo správné, kdyby členské země „v úzkém kruhu“ jmenovaly svého předsedu a ne vůdce parlamentní většiny. Co se týče Angely Merkelové, podle jejího názoru má být rozhodnutí o předsedovi Evropské komise přijato společně Evropským parlamentem a členskými zeměmi.

Donald Tusk také uvedl, že nebude jednoduché „dosáhnout rovnováhy pohlaví“: N-TV připomíná, že v současné chvíli pouze jednu z pěti klíčových funkcí EU vykonává žena – Federica Mogheriniová.

Kromě toho na neformálním summitu v Rumunsku Tusk předložil hlavní program EU do roku 2024, uvádí N-TV. Do seznamu nejdůležitějších témat byla zařazena migrace, ochrana podnebí a technologie budoucnosti.