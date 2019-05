Rusko znovu vyhrálo zahraniční volby. Tentokrát v JAR

Celonárodní volby v Jihoafrické republice proběhly 8. května. A doslova den předtím místní portál Daily Maverick zveřejnil halasný článek o tom, že Rusko prý zase zasáhlo do předvolební kampaně a agitovalo za současného prezidenta Cyrila Ramaphose a jeho stranu Africký národní kongres (ANC). Ano, tato strana zvítězila s 57,51 % hlasů. Takže Rusko zvítězilo. Znovu.

V článcích na toto téma se autoři přiznávají, že nemají žádné údaje, jež by dokazovaly aspoň nějaký vztah ruského státu k osobám a firmám, o kterých se v článku praví. To ale nebrání západním listům, aby vytrubovaly v titulcích, že „Rusko chtělo ovlivnit volby v JAR“.

Všechen tento povyk souvisí s tím, že několik ruských konzultantů (kterým se říká političtí technologové) prý napsalo jistou zprávu o spolupráci s ANC.

I když budeme předpokládat, že jde o reálný dokument (vzpomínaní občané nejednou přiznali svoji účast v různých afrických projektech), není na tom stejně nic kriminálního. Jde o minimální souhrn návrhů na informační doprovod voleb. Přičemž se důraz klade na nutnost čelení „černému PR“ proti ANC ze strany hlavní opoziční síly Demokratické spojenectví (DA), kterou aktivně podporují na Západě. (Poznamenáme, že fakt podpory jisté politické organizace ze zahraničí s použitím „černých“ technologií vůbec evropským novinářům nevadí).

Ruští političtí technologové prý měsíc před hlasováním uznali problémy svých zákazníků: „Strana ANC jen těžko získá přes 50 % hlasů ve volbách 8. května.“ Tohle ale s radostí vytrubovala četná západní média, poukazovaly na to některé sociologické průzkumy před volbami.

Ano, je to skutečně minimální výsledek: ANC v době po apartheidu vždy měla přes 60 % hlasů. Je to ale víc než výsledek poslední municipální kampaně roku 2016, ve které nezískala ani 54 %. Ale prozápadní Demokratické spojenectví přišlo v tomto hlasování o 5-6 % a zůstalo považováno za stranu výhradně bílých obyvatel země.

V těchto volbách v JAR se projevil celkový trend: snížení podílu zákonodárné účasti mainstreamu, kterému berou hlasy radikálové a populisté. ANC například přebrala část voličů strany Bojovníci za ekonomickou svobodu, která prosazuje násilnou konfiskaci půdy bílým farmářům. DA přebrala hlasy zase Fronta svobody plus, která zastupuje zájmy oněch bílých farmářů Afrikánců, které samotná západní média označují za ultrapravicové, dokonce o za rasisty.

Zajímavé na tom je, že v dokumentech, které se snaží představit jako „ruský zásah“, je za jeden z hlavních úkolů volební kampaně označen odpor posílení extremismu, demonstrace negativních následků radikalizace a násilí. Je to ušlechtilý cíl, který plně zapadá do koncepce například zvláštního vydání neoliberálního časopisu The Economist, který před volbami vyzýval k hlasování za ANC, aby se do koalice nedostali radikální Bojovníci.

Všimněte si, že tato výzva britského časopisu adresovaná voličům v JAR není nikým považována za zahraniční vměšování.

Ve skutečnosti není ve službách zahraničních politických poradců nic neobvyklého.

A když už mluvíme o „zásahu“ do záležitostí JAR, můžeme připomenout opačný příklad, když se jihoafrický politický technolog aktivně účastnil a účastní politické činnosti v jiném státě. Jde o Ryana Coetzeeho, který byl svého času poslancem parlamentu JAR, a dokonce výkonným předsedou stejného Demokratického spojenectví a řídil volební kampaň této politické síly v roce 2009.

Ale po třech letech se najednou stal poradcem tehdejšího britského vicepremiéra Nicka Clegga, v roce 2014 řídil volební kampaň britské Liberálně demokratické strany. Tento Jihoafričan přivedl britskou stranu k nejhroznější porážce v dějinách, což mu pak nezabránilo v tom, aby řídil kampaň za zachování Británie v EU v referendu 2016. Jistě si pamatujete, že výsledek byl stejný, ale o to nejde. Prostě nikdo tomu neříkal jihoafrický zásah.

No, a cožpak článek o „ruském zásahu“ v listu, který je napojen na Demokratické spojenectví, zveřejněný několik hodin před otevřením volebních místností, nepatří ke špinavým politickým technologiím proti konkurentům z ANC?

Je to samozřejmě rétorická otázka.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce