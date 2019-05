Doplatit na své postoje. Český novinář si už nemůže koupit v Praze ani knihu

Když se politik obrátil na Antikvariát Arco v Praze s žádostí o objednávku knihy, obdržel odmítavý mail s prosbou dále se na dané knihkupectví neobracet. Mail s vyjádřením majitele knihkupectví Tomáše Maděry byl zveřejněn na několika internetových portálech. Podle politika nález Ústavního soudu, který ospravedlnil chování hoteliéra svobodou projevu ve spojení s podnikáním, otevřel dveře novým případům diskriminujícího chování obchodníků.

„Je to neobvyklé v těch poměrech jaké panovaly doposud. Od chvíle, kdy Ústavní soud rozhodl svým nálezem, to tak neobvyklé do budoucna už nebude. Soud (řízení Ústavního soudu se konalo na žádost hoteliéra, jenž se odvolal proti 50.000 Kč pokutě České obchodní inspekce, která chování hotelu kvalifikovala jako porušení zákazu diskriminace - pozn. redakce) takhle dal nástroj do rukou různých podnikatelů, kteří můžou od této chvíle diskriminovat ty, se kterými politicky nesouhlasí. Myslím si, že těch případů bude přibývat a tenhle byl první po tom nálezu Ústavního soudu. Bylo to v podstatě pár dnů potom. Využili toho velice rychle, protože si jsou jistí s tím, že Ústavní soud jím dá v případě sporu za pravdu, jelikož použije ten nález jako precedens,“ prohlásil pan Bartoš.

Dodal také, že vzhledem k účasti ve volbách do Evropského parlamentu celou záležitost s knihkupectvím prozatím neřešil dále, ale hodlá se tomu později věnovat. „Samozřejmě podám podnět na českou obchodní inspekci. Z principu to nesmí těmto lidem takhle procházet,“ doplnil vlastní postoj český aktivista a předseda politického hnutí.

Sputnik ověřoval, zda-li se jednalo o vzácné knižní vydání. Adam S. Bartoš uvedl, že kniha je v zásadě ve vícerých exemplářích. V okamžiku jejího objednání bylo k dispozici 10 exemplářů v České republice . Pan Bartoš se na knihkupectví Arco obrátil z důvodů, že má tento obchod nejblíž. „Když mi to odmítli prodat, tak jsem si to samozřejmě objednal v jiném antikvariátu a už ji mám. Co jsem tak sledoval, tak o této knížce se psalo, o to vzrostl zájem. Proto se ta kniha dneska skoro nedá sehnat,“ řekl závěrem politik.

Adam Benjamin Baroš je český aktivista a předseda pravicové politické strany NE Bruselu – Národní demokracie. Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 kandiduje za ND a vede uskupení ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO.

Podle nálezu Ústavního soudu vydaného 17. dubna letošního roku se ze strany ostravského hotelu Brioni a jeho provozovatele, společnosti Golden gastro Service, nejednalo o nepřípustnou diskriminaci a odmítnutí ubytovat hosty nebylo ani nenávistné, ani zjevně svévolné. Ústavní soud tak odvolal předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které uložilo hoteliérovi zaplatit peněžní pokutu za diskriminaci svého zákazníka.