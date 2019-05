Z toho nekouká nic dobrého. Tereza Spencerová předpověděla Izraeli smutnou budoucnost

Spencerová se v rozhovoru pro Parlamentní listy věnovala i otázce Sýrie a údajných chemických útoků ze strany Asadovy vlády. Podle jejího názoru důkazy pro to, že chemické útoky prováděly vládní jednotky, dodávaly tzv. Bílé přilby, protože „právě za to byly a jsou stále placeny západními vládami“. Nová zpráva Organizace pro kontrolu chemických zbraní vyvrací to, co Západ celou dobu hlásá.

V souvislosti se Sýrií zmínila i džihádisty, kteří se nyní skrývají v Idlibu . O něm v minulosti hovořila jako o místě s největší koncentrací Al-Kaidy na světě. Džihádisté v této oblasti budou, podle jejího názoru, bojovat a klást silný odpor, neboť nemají žádnou jinou šanci – nemají se kam vrátit, protože v jejich domovských zemích je budou pronásledovat. Analytička v této souvislosti zmínila, že boje v oblasti Idlibu se mohou přenést i na turecké území (tato syrská provincie bezprostředně sousedí s Tureckem).

Ohledně sousedního státu – Izraele – Spencerová soudí, že příliš málo pozornosti svět věnuje analýze vlivu ortodoxních židů na stát a izraelskou společnost jako takovou. „Prostor k životu pro sekulární Izraelce se neustále smrskává,“ prohlásila.

Ortodoxní židé mají místy až několikanásobně vyšší porodnost ve srovnání se sekulárními obyvateli státu. Na základě tohoto faktu analytička vidí, že vžitá izraelská značka „jediné demokracie na Blízkém východě“ bude v budoucnu v ohrožení.

„Sekulární Židé budou logicky postupně ve stále větších počtech odjíždět, ať už do Evropy, Ameriky nebo třeba zpátky do Ruska, a poměr ultraortodoxních se tím jen ve finále zvýší,“ prohlásila analytička.

Podle jejího názoru v Evropě rádi hovoříme o roli islámského učení v životě arabských společností, nevěnujeme ale pozornost velmi podobnému vývoji v Izraeli.

Noviny The Jerusalem Post v lednu roku 2018 přinesly informace o tom, že počet ultraortodoxních židů ve státě dosáhl jednoho milionu v roce 2017, což je 12 % populace. Na základě předpovědi by jejich počet měl růst na úroveň 16 % populace k roku 2030, v roce 2065 by se již mělo jednat o třetinu populace státu.

Průměrná porodnost jedné ženy v ultraortodoxním židovském prostředí v roce 2018 činila 6,9 dětí, v roce 2005 tento ukazatel dosahoval hodnoty 7,5. Porodnost ne-ultraortodoxních žen v roce 2018 činila 2,4 dětí.

Tereza Spencerová je politická analytička, která mimo jiné spolupracuje s TV Prima, kde píše rubriku: Svět při ranní kávičce Terezy Spencerové. Ta je označována za „informační doplněk k hlavnímu proudu“.