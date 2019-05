Přednáška sociologa a autora bestselleru v Brně byla zrušena. Může za to email od studenta

Podle slov sociologa a autora knihy Prolomení hradeb, která se v loňském roce stala bestsellerem, ve zmíněné knihovně již dříve přednášel a reakce byly jednoznačně pozitivní. Dnešní zrušení akce zavinil email od studenta, který přesvědčil vedení knihovny avizovanou přednášku zrušit. V mailu mladík obviňoval spisovatele v antisemitismu a ultrapravicových postojích. Petra Hampla ale nekontaktoval napřímo.

„Zcela zjevně ani nečetl mou knihu. Ale on nedal ani pár minut u internetu, aby o mě zjistil nějaké základní údaje. Tvrdí např., že jsem antisemita – přitom mívám společné přednášky s jedním rabínem, spolupracuji s izraelskými experty a jsem na různých seznamech „pomahačů židů“. V celé zemi nenajdete nikoho méně antisemitského, než jsem já. Ten mládenec mě mohl obvinit z něčeho úplně jiného, co by třeba lépe sedělo. Ale bylo by to příliš namáhavé,“ řekl pan Hampl. K tomu dodal, že podobné akce mají systematickou povahu. Podle něho se odehrávají za podpory politických neziskovek, zčásti sponzorovaných státem, které mladé lidi povzbuzují právě k takovým aktivitám.

Je symbolické, že beseda pod názvem Společenské a demografické trendy – kdo bude žít v Evropě příštích generací?, kde se mělo hovořit mimo jiné i o mladé generaci, byla zrušena zrovna na podnět studenta. Hampl v tom vidí dva důvody. Jedním z nich je podle něho vliv zvyšujícího se počtu migrantů z Afriky a muslimů. Druhým je podle něho styl života současné mládeže, která nepomáhá vlastním rodičům a nepracuje v průmyslu: „Významná část mladé generace je natolik deformovaná, že v podstatě není schopna normálního života… Dokážete si ale představit dnešního studenta genderu, jak pomáhá na statku nebo pracuje ve fabrice?“

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Západní civilizace prohrává s islámem s neuvěřitelnou snadností, varuje český sociolog

Jak říká Hampl, nejedná se o první případ takového jednání ze strany pořadatelů jeho akce. Naposled se podobná situace odehrála minulý rok v Liberci, ale nakonec měla pozitivní přínos. „Asi před půl rokem mi byla stejným způsobem zrušena přednáška v Liberci. Tehdy to paradoxně vzbudilo podstatně větší pozornost, než kdyby beseda proběhla, a rozběhlo to prodej knihy Prolomení hradeb, ze které se později stal superbestseller. Ale celkově to je velmi nepříjemné,“ prozradil sociolog. Také dodal, že v Praze navzdory pronajatému salónku v restauraci radikální studenti obtěžují hospodského a vyhrožují mu tak dlouho, až pronájem pro Petra Hampla zruší.

PhDr. Petr Hampl, Ph.D. je tajemníkem a spoluzakladatelem České společnosti pro civilizační studia, kde působí také spisovatel Benjamin Kuras, sociolog Jan Keller a novinář Petr Žantovský. Pan Hampl přednášel na Vysoké škole ekonomie a managementu, působil na Filozofické fakultě UK jako výzkumný pracovník. Je také známý svou knihou Prolomení hradeb, ve které zkoumal vliv islámu na Západní civilizaci.