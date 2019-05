Souboj mezi SPD a KSČM. Poteče tady krev?

Vedení KSČM uspořádalo odpoledne tiskovou konferenci, na které seznámilo veřejnost s podrobnostmi volební kampaně SPD. Konferenci zahájil předseda KSČM Vojtěch Filip, který hned na úvod prohlásil, že některé politické strany narušují průběh voleb lživými informacemi. A proto dle něj straně nezbývá nic jiného než tyto lži vyvrátit, a to nejen pomocí prohlášení ve veřejných prostředcích, ale i skrz právní kroky.

Europoslankyně Kateřina Konečná úvodem poznamenala, že na útoky SPD je její strana již zvyklá: „Strana SPD proti nám šíří řadu pomluv a můžeme to považovat za součást předvolebního boje, když není program, stačí lži.“ Tentokrát se důvodem k ráznému jednání strany staly předvolební noviny SPD, které byly distribuovány v množství 3 miliony kusů po celé České republice. Podle místopředsedkyně se tak někdo evidentně snaží ovlivnit výsledky voleb, jelikož obrana již není možná.

„V textu je lživě šířeno, že KSČM , respektive já, jako její poslankyně, jsem hlasovala pro migraci a proti České republice ve věci uprchlických kvót… Nejenom, že se to dá jednoduše prokázat. Chápu, že někteří marketéři SPD neznají rozdíl a neumí se pohybovat v Evropském parlamentu a neznají rozdíl mezi různými dokumenty, které jsou tam přijímány. Především proto, že to samozřejmě kazí věrohodnost KSČM,“ prohlásila místopředsedkyně KSČM.

Europoslankyně upozornila také na to, že její strana má na migrační politiku zcela opačný názor. Konečná dále zdůraznila, že se příčiny migrační krize musí řešit v zemích původu a že kvóty nejsou řešením. V žádném případě by se tak neměly otevírat volné cesty pro migranty. Z tohoto důvodu je dle političky důležitá návratová politika.

Sputnik se současné europoslankyně zeptal, jaký je podle ní ideální scénář vývoje celé kauzy. „Můj ideální scénář je, že se Tomio Okamura a SPD omluví. Kdyby byl chlap, tak to udělá, ale nečekám zázraky. Hlavně bych ale byla ráda, aby se ukázalo, že není možné si takto vymýšlet a beztrestně lhát lidem,“ řekla místopředsedkyně KSČM Sputniku.

Pomluva politické strany

Podle Konečné lze publikaci v novinách kvalifikovat jako trestný čin pomluvy. Cituje přitom i konkrétní zákon vztahující se k tomuto precedentu. „SPD s lživými informacemi SPD přišla týden před volbami, tudíž jakákoliv obrana není možná. Udělali to zcela záměrně, je to evidentní útok na KSČM. Odmítáme, aby tento útok zůstal bez odezvy. Proto dnes podám trestní oznámení za pomluvu podle paragrafu 184 odstavce 44, 1. a 2. zákona Trestního zákoníku, a to s cílem ovlivnit výsledek voleb do EP, přičemž skutek byl spáchán tiskem, což naplňuje kvalifikovanou skutkovou podstatu dle odstavce 2.“ Trestní oznámení podává Kateřina Konečná na SPD už dnes.

Sputnik se místopředsedkyně KSČM zeptal také na to, za jaké časové období hodlá případ pomluvy vyřešit. Europoslankyně poznamenala, že řešení je na orgánech činných v trestním řízení. „Nicméně bych samozřejmě byla ráda, kdyby nám dal nezávislý orgán za pravdu co nejdříve,“ doplnila Konečná. „S různým typem pomluv musí každý politik počítat. Že si ale někdo vymyslí účelovou lež a distribuuje ji lidem, to jsem ještě neviděla. Je mi líto, že někdo takto bezostyšně lže. Myslela jsem, že v SPD jsou charakternější, ale co čekat od bývalých členů TOP 09 (Jan Hrnčíř, dvojka kandidátky) nebo ODS (předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala). Vlastně i Okamura, než si založil svůj politický podnik, volil vždy ODS nebo TOP 09,“ prohlásila poslankyně.

Oznámení o trestném činu se podává na policii nebo na státním zastupitelství. Je však nutní v něm uvést, o jaký čin se konkrétně jedná, kdo oznámení podává, stejně jako vylíčit podstatu skutku, včetně označení podezřelé osoby, která se tohoto činu měla dopustit.