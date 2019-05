„Politické zemětřesení.“ Média ohodnotila „ruský skandál“ v Rakousku

List Die Zeit má za to, že „ať video poskytl novinářům kdokoli, podařilo se mu v Rakousku vyvolat skutečné zemětřesení, a naopak pomoci úřadům EU.“ A nejde jen o to, že výsledkem tohoto skandálu byla rezignace zmiňovaného vicekancléře.

© AFP 2019 / Alexander Klein Jakub Janda už má o skandálu kolem šéfa rakouských Svobodných jasno: Rakousko dlouhodobě slouží jako ruský trojský kůň

„Důležité je, že rakouský kancléř Sebastian Kurz informoval o tom, že požádá prezidenta o nové předčasné volby. A prezident Alexander van der Bellen s tím souhlasil. Dokonce si neodpustil hořkou výčitku na adresu provinilého vicekancléře Stracheho : „Rakousko není takové. Nejsme takoví!“,“ píše list.

The New York Times upozorňuje na to, že Kurz hodlá sestavit novou vládní koalici, ve které již nebude místo pro Svobodnou stranu Rakouska, v jejímž vedení je právě Strache. Samotný Kurz zastupuje tradičnější pravicovou Rakouskou lidovou stranu a je pro něj tedy výhodné zbavit se mladšího partnera v koalici, aby vládl sám.

The Financial Times zdůrazňuje, že takzvaná „neteř ruského oligarchy Alena Makarovová“ nemusí být Makarovová a ani nemusí být neteří. Zkrátka se může jednat o pomocnice těch, kteří právě předali video médiím. Der Standard dodává, že dnes už je to jedno, protože Strache odešel z funkce a nikdo mu tento post nevrátí, ať to byla neteř nebo kdokoli.

Vicekancléř se stal terčem skandálu poté, co Der Spiegel a Sueddeutsche Zeitung zveřejnily záběry z videozáznamu, který dostaly k dispozici. Na videu je zachycen Strache během schůzky se ženou, kterou v novinách označili za Rusku Alenu Makarovovou.

Podle novin dotyční hovořili o tom, že jí politik pomůže s koupí listu Kronen Zeitung a uzavřením státních zakázek, zatímco jeho strana dostane výměnou finanční pomoc v parlamentních volbách. Nejvyšší prokuratura Rakouska hodlá tento videozáznam prověřit. Strache přiznal, že měl skutečně během dovolené schůzku s touto ženou, ale označil to za chybu. Podle slov bývalého vicekancléře je to lotyšská, nikoli ruská, občanka. Víckrát se s ní dle svých slov nesetkal.