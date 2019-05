„Informační teroristický útok.“ Odborník vysvětlil, kdo je hlavním beneficientem skandálu s rakouským vicekancléřem

Skandál kolem videozáznamu s vicekancléřem Heinzem-Christianem Strachem je dobře připravená provokace a léčka, a pro kancléře Sebastiana Kurze je to dobrý důvod pro zrušení koalice s „nepohodlnými“ partnery. Sputniku to oznámil přední vědecký pracovník Centra německých studií na Ústavu Evropy Ruské Akademie věd, Alexandr Kamkin.

Týden před volbami do Evropského parlamentu zveřejnila největší německá média články, ve kterých se tvrdilo, že vicekancléř Heinz-Christian Strache projednal s jistou „Ruskou“, která byla, podle Stracheho, lotyšskou občankou, možnost koupě mediálních aktiv za účelem ovlivnění voleb. Německý list Die Welt poukázal na to, že schůzka zachycená na videu byla léčkou na politika, který se spolu se svou Svobodnou stranou Rakouska zasazuje o zrušení protiruských sankcí a normalizaci vztahů s Moskvou. Strache, který schůzku rovněž označil za past a záměrnou politickou vraždu, byl nucen podat demisi. Rakouský kancléř Sebastian Kurz odmítl vládní koalici se stranou Stracheho, a oznámil, ža bude požadovat předčasné parlamentní volby.

„Celá tato situace se dá označit za informační teroristický útok. Za prvé, je zde hodně nesrovnalostí. Ruska nebyla Ruska, ale lotyšská občanka. Za druhé, tuto zprávu nezveřejnila rakouská, ale německá média, a navíc byl zase použit obvyklý „strašák“ v podobě „ruky Moskvy,“ kterou jsou již přes pět let zastrašováni evropští obyvatelí. I nyní znovu došlo k této hysterii. Podle mého názoru tu máme co do činění s dobře připravenou provokací a léčkou, do které padl dosti zkušený politik Strache,“ míní Kamkin.

Ten také poznamenal, že výsledkem této provokace byl rozkol rakouské vládní koalice, která obsadila euroskeptický a umírněný proruský postoj, a také závažná rána reputaci Svobodné strany Rakouska.

„Možná, že nebude mít v mimořádných volbách takové dobré výsledky jako dříve. Znamená to, že hlavním beneficientem je samotný kancléř Kurz, který svého času nechtěně přistoupil na tuto koalici, a sociální demokraté, kteří mohou díky tomuto skandálu získat dodatečné hlasy v nejbližších volbách,“ řekl odborník.

Kamkin rovněž připomněl, že Kurz byl podroben kritice ze strany liberální a levicové veřejnosti za to, že přistoupil na koalici s ultra pravicí, jak říkají Svobodné straně Rakouska kritici. Proto je pro něj tento skandál „dobrým důvodem pro zrušení dané koalice.“

Odborník se rovněž domnívá, že kdyby k podobnému skandálu došlo se sociálními demokraty, jež by patřili do vládní koalice, pak by k jejímu zrušení nedošlo.