Trump vzkazuje Teheránu: Pokud chcete válčit, bude to váš konec

V neděli americký prezident Donald Trump pohrozil Teheránu, že vojenský konflikt se Spojenými státy bude znamenat pro Írán konec. Stalo se to poté, co v blízkosti amerického velvyslanectví v Bagdádu dopadlo několik raket.

„Pokud Írán chce bojovat, tak to bude oficiální konec Íránu. Již nikdy nevyhrožujte Spojeným státům,“ napsal v neděli Trump na Twitter.

Ve stejný den došlo k raketovému útoku na Zelenou zónu v Bagdádu, kde se nalézá americké velvyslanectví. K útoku, při kterém nedošlo ke ztrátám na lidských životech, se zatím nikdo nepřihlásil. Dříve americké ministerstvo zahraničí evakuovalo většinu svého personálu z velvyslanectví v Bagdádu a konzulátu v Arbílu.

Před dvěma týdny americký ministr zahraničí Mike Pompeo během své neohlášené návštěvy Bagdádu varoval irácké úřady, že pokud nebudou schopny uhlídat proíránské milice, jež jsou dnes součástí bezpečnostního aparátu země, Spojené státy odpoví silou. Podle informací The Guardian velitel elitních íránských jednotek Quds Kásim Sulejmaní vyzval proíránské milice v Iráku, aby se připravily na válku se Spojenými státy.

Před nedělním útokem americké zpravodajské služby varovaly, že šíitské milice podporované Íránem rozmisťují rakety poblíž amerických základen v Iráku.

Dne 12. května došlo k útoku na saúdské tankery s ropou a čtyři nákladní lodě Spojených arabských emirátů. Přestože nejsou jasné důkazy, že za útokem stojí Írán, zdroje v americké administrativě tvrdí, že ho mohly spáchat proíránské síly v regionu.

List The New York Times minulý týden s odkazem na své zdroje napsal, že Trump přemýšlí, že na Blízký východ vyšle až 120 tisíc vojáků. Americký prezident zprávu odmítl s tím, že to zatím nezvažuje. Novinářům ale dodal, že pokud bude třeba, může poslat pekelně více jednotek.

Válku si nikdo nepřeje

V sobotu íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf v rozhovoru pro agenturu IRNA ujistil, že válka se Spojenými státy nebude.

„Nebude válka, protože si válku nikdo nepřeje ani nikdo nemá iluze, že dokáže v regionu konfrontovat Írán,“ citovala Zarífa televize Al-Džazíra.

V nedělním rozhovoru pro Fox News Trump řekl, že s Íránem válku nechce, ale nedovolí Teheránu získat jaderné zbraně.

„Nechci bojovat. Máte ale situace jako s Íránem a nesmíte je nechat získat jaderné zbraně, prostě to nesmíte dopustit,“ řekl.

Obě strany si však vyměňují bojovná prohlášení. V únoru, kdy se v Íránu oslavovalo 40. výročí islámské revoluce, poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton varoval, že íránští vůdci před sebou mnoho výročí nemají. Minulou sobotu zase velitel Íránských revolučních gard generál Hossein Salami přirovnal USA ke kolabujícímu Světovému obchodnímu centru.

Spolu s tím to není poprvé, co výhrůžky zazněly i přímo od Trumpa. V červenci loňského roku velkými písmeny na Twitter napsal poslání íránskému prezidentovi Hasanu Rúhánímu: „UŽ NIKDY NEVYHROŽUJTE SPOJENÝM STÁTŮM NEBO BUDETE ČELIT NÁSLEDKŮM, KTERÝM V DĚJINÁCH ČELIL MÁLOKDO.“

Napětí mezi Íránem a USA vzrostlo poté, co Spojené státy v květnu minulého roku jednostranně vystoupily z íránské dohody o jaderném programu a uvalily sankce proti této blízkovýchodní zemi.