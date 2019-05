Ústavní činitelé: Česko má hrát v EU aktivní a sjednocující roli. Chtějí omezit pravomoci Evropské komise

Nejvyšší ústavní činitelé se sešli 22. května s prezidentem země Milošem Zemanem, aby projednali kroky směřující k dalšímu rozvoji aktivit České republiky na mezinárodním poli. Výsledkem jejich jednání není společné prohlášení, ale záznam z tohoto jednání.

Jedním z témat jednání byl i postoj České republiky vůči Evropské unii, kde se nejvyšší ústavní činitelé shodli na tom, že země má hrát v unii aktivní, sjednocující a odpovědnou roli. Po volbách budou usilovat o zvýšení pravomocí Evropské rady na úkor Evropské komise.

„Evropská komise si postupem času vybudovala pozici, která jí nepřísluší,“ řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera po jednání s tím, že po volbách se bude usilovat o posílení Evropské rady.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček v této souvislosti prohlásil, že národní státy by měly mít silnější slovo, nehledě na to, že v současné době „neotevíráme žádnou debatu o smluvním základu“.

Nejvyšší státní činitelé také zdůraznili důležitost Strategické agendy, již bude Evropská rada přijímat v červnu letošního roku. Ta má definovat politickou strategii EU pro další roky. České republika bude prosazovat, aby jednotlivé politiky unie braly v úvahu očekávání občanů.

Česko-čínské vztahy

Jedním z bodů jednání byly i česko-čínské vztahy. V této souvislosti se nejvyšší činitelé státu shodli na velkém potenciálu vzájemných vztahů a nezbytnosti koordinované postupu země v této otázce. Čínu vidí v této souvislosti jako globálního hráče.

Politici rovněž projevili zájem o větší čínské investice do české ekonomiky a důležitost snižování schodku vzájemné obchodní bilance.

V souvislosti s Čínou ústavní činitelé odmítli protekcionistická opatření ve věci čínsko-amerických obchodních vztahů. Podle jejich názoru tento přístup k obchodu pouze vyvolává řetězec ochranných opatření, jenž ve výsledku poškozuje všechny zúčastněné.

Senátor Kubera v této souvislosti zdůraznil, že mu chybí vazba na USA, a že v těchto otázkách nepanovala mezi ústavními činiteli jednoznačná shoda.

Rozšiřování zastupitelských úřadů České republiky

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček na jednání představil plány na rozšíření sítě zastupitelských úřadů s tím, že je důležité, aby síť zastupitelských úřadů odrážela strategické priority České republiky a důraz na ekonomickou diplomacii.

Tomáš Petříček v této souvislosti prohlásil, že začátkem příštího roku by chtěl otevřít velvyslanectví v Singapuru a povýšit úřad v Düsseldorfu na generální konzulát. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení statusu konzulátů ve Vietnamu a Ománu.

Kritici současného fungování Evropské unie ji mimo jiné vyčítají, že Evropská komise, jako orgán, který má v rámci EU zákonodárnou iniciativu, nebere ohledy na přání občanů jednotlivých států a je příliš vzdálená občanům členských zemí. V této souvislosti například přední kritik EU na české politické scéně Tomio Okamura navrhuje návrat do situace před schválením Lisabonské smlouvy. Podobnou kritiku v minulosti vyslovil i bývalý prezident země Václav Klaus. Ten prohlásil, že v souvislosti s počínáním EU vůči jednotlivým členským státům je potřeba „začít připravovat výstup České republiky z EU“. Tato slova pronesl nehledě na to, že to byl on, kdo jako prezident ve své době Lisabonskou smlouvu stvrdil svým podpisem.