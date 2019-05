Americký senátor: USA mají být připraveny naložit s Venezuelou tak, jak naložil Reagan s Grenadou

Americký senátor Lindsey Graham ve svém článku pro The Wall Street Journal připomněl, že v 80. letech, „kdy narazil na intervenci Kuby do Grenady“, podnikl prezident USA Ronald Reagan vojenský zásah. Díky tomu se nestal tento ostrovní stát satelitem Havany.

„Prezident Trump stojí pevně na straně venezuelského lidu,“ je přesvědčen Graham.

Podle jeho slov udělala Trumpova vláda velkou práci pro vytvoření regionální a globální koalice proti Madurovi.

© Sputnik / Eva Marie Uzcategui Byly zveřejněny údaje o ztrátách Venezuely v důsledku amerických sankcí

Zároveň, jak uvádí Graham, je „režim pana Madura“ podporován ze strany komunistické Kuby, která rozmístila tisíce svých vojáků ve Venezuele , aby chránila venezuelského prezidenta před vlastním lidem.

Kuba je svého druhu Íránem západní polokoule – odpadlíkem, který zasévá rozpory a škodí dlouhodobým zájmům Ameriky, tvrdí senátor.

„V 80. letech, kdy narazil na kubánskou intervenci do Grenady, podnikl prezident Reagan vojenský zásah a docílil toho, že se Grenada nestala satelitem Kuby. USA musí být připraveny zasáhnout do záležitostí Venezuely stejným způsobem, jak jsme zasáhli do záležitostí Grenady. Pan Trump musí požadovat, aby Kuba neodkladně stáhla všechny své vojáky z Venezuely. Když na to Kuba nepřistoupí, musí USA přesunout své vojenské síly do tohoto regionu,“ píše Lindsey Graham.

Podle jeho slov podobná demonstrace rozhodnosti „před tváří kubánské intervence“ podnítí venezuelské vojáky k tomu, aby Madura opustili a postavili se na stranu venezuelského lidu.

„I když nikdo nechce vojenský konflikt, tato hrůza ve Venezuele musí skončit pro blaho regionu a demokracie“, píše Graham. Senátor ve svém článku připomíná, že ve Venezuele vznikla humanitární krize, kdy venezuelští občané doslova trpí hladem.

„Generace po generaci hájila Amerika demokracii a svobodu na celém světě. Venezuelský lid už dost trpěl a je připraven na mír, prosperitu a lepší život. Očekávají od Ameriky vedení a svět sleduje vývoj událostí,“ zdůraznil senátor.

Je přesvědčen, že svobodná a demokratická Venezuela má potenciál k tomu, aby se stala partnerem USA ve sférách ekonomiky a národní bezpečnosti. K tomu ale nedojde, dokud zasahuje Kuba do záležitostí Venezuely, podporuje Madura a jedná proti zájmům Ameriky a venezuelského lidu.

Pokus o státní převrat ve Venezuele

© AFP 2019 / Juan Barreto Venezuela informovala o záměru vytvoření vlastního platebního systému. Podporuje Caracas mezinárodní trend?

Dne 30. dubna se venezuelská opozice pokusila o státní převrat. Její lídr Juan Guaidó a jeho stoupenci se sešli v Caracasu před vojenskou základnou Carlota a vyzvali armádu a lid ke svržení zákonného prezidenta Nicolase Madura

Hlava státu a ministr obrany prohlásili, že ozbrojené síly zůstávají věrné legitimní moci. Pokus o státní převrat byl neúspěšný a okamžitě bylo zahájeno jeho vyšetřování.

V lednu zemi zasáhla vlna protestních akcí proti Madurovi. Předseda parlamentu Juan Guaidó se tehdy sám prohlásil za prozatímního prezidenta země. Tento krok schválily USA a některé jiné země. Madura jakožto legitimního a úřadujícího prezidenta Venezuelypodpořilo Rusko a řada jiných zemí, jako např. Mexiko, Čína, Turecko a Indonésie. V Moskvě označili „prezidentský status“ Guaidóa za neplatný.