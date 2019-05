Poklonská vysvětlila, proč je pro Rusko důležité podporovat Sýrii

Předtím Poklonská sdělila, že do Ruska bylo přivezeno 11 dětí, aby jim byla poskytnuta kvalifikovaná lékařská pomoc. Některé z nich byly dopraveny na rehabilitaci do krymských ozdravoven. Několik dětí zůstalo v moskevských a petrohradských klinikách, kde jim budou provedeny ty nejsložitější akutní operace.

„Na tom, jak budou syrští lidé cítit podporu ze strany Ruska, a to především děti, které viděly a prožily válečné peklo, bude záviset budoucí přátelství mezi našimi zeměmi, které je velmi důležité z geopolitického hlediska,“ řekla Sputniku Poklonská.

Podle jejích slov válku v Sýrii potřebují „zaoceánské země“, které samy nebojují, ale mají z ní zisk.

„Vojnu potřebují ti, kteří nenávidí lidi a zemi, v níž probíhá tato válka. Děti válku nepotřebují, to je naprosto jasné. Terorista, který je někým vychován, nakonec přijde ke svému pánovi,“ řekla poslankyně.

Poklonská vyjádřila přesvědčení, že válečné ničení v Sýrii skončí a v zemi se vše urovná.

„Právě v těžkém období je samozřejmě třeba pomáhat lidem a tím spíše dětem. Je v nich plno naděje a velmi chtějí žít. Je to vše v jejich očích. Nevidět to nebo ignorovat není v našich pravidlech. Všichni musíme chápat, že dnes klademe základy budoucnosti, a to včetně zachování a upevnění skutečně přátelských vazeb rusko-syrských vztahů, a to je právě posílení míru,“ řekla poslankyně.