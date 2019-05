Welt: Premiéři Visegrádské skupiny požádali Merkelovou, aby zaujala Tuskovo místo

Podle údajů médií by premiéři Visegrádské skupiny chtěli vidět Angelu Merkelovou nástupkyní Donalda Tuska. Jak uvádějí německé noviny Die Welt, obrátili se na německou kancléřku se „skvělou nabídkou“, aby zaujala funkci předsedy Evropské rady.

Vzájemně na sobě nezávislé zdroje včetně německých novin potvrzují, že před dvěma týdny během summitu EU v Rumunsku se premiéři zemí Visegrádské skupiny obrátili na Angelu Merkelovou se žádostí, aby se stala nástupkyní Donalda Tuska a nahradila ho ve funkci předsedy Evropské rady.

Před začátkem oficiálního zasedání se čtyři předsedové vlád Maďarska, Polska, Česka a Slovenska setkali s německou kancléřkou a požádali ji, aby převzala Tuskovu funkci.

Tento návrh je překvapivý, protože například maďarský premiér Viktor Orbán nebo jeho polský kolega Mateusz Morawiecki patří k ostrým kritikům Angely Merkelové především za její politiku vůči uprchlíkům, uvádějí německé noviny.

Nicméně diplomaté informovaní o situaci uvádějí, že pro zástupce zemí Visegrádské skupiny jde o vytvoření v Evropské radě silného protivníka Evropské komisi, která se zdá být stále více politizovaná. Politické neshody s Merkelovou nehrají rozhodující roli, protože předseda Evropské rady plní převážně úkoly moderátora, vysvětlují noviny.

Merkelová, která už nejednou a veřejně odmítla přechod do jakýchkoliv funkcí na evropské úrovni, odmítla i tento návrh premiérů Visegrádské skupiny. Podle informací německých médií Merkelová poznamenala, že do této funkce je třeba někdo mladší. Minulý týden německá kancléřka opět potvrdila, že se nechystá zaujímat žádnou novou politickou funkci, ať je to kdekoliv, připomíná Die Welt.